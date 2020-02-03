Betting Insider

Лучшие типстеры Betting Insider. Объявляем победителей января

Весь месяц вы дико рубились за высокий ROI и раздавали гениальные прогнозы, но так и не получили приз? Betting Insider всегда платит по долгам! Теперь 10 лучших игроков месяца получают фрибеты от БК «Winline».

Победители января

  1. Fcsm – 26 ставка, 21.30% ROI | Приз — 20 000 рублей
  2. Kaz Kazbekoff – 46 ставок, 19.43% ROI | Приз — 15 000 рублей
  3. igor_glushchenko – 44 ставок, 18.36% ROI | Приз — 10 000 рублей
  4. абакеша0501 – 52 ставки, 18.27% ROI | Приз — 7 000 рублей
  5. Футбольный эксперт – 230 ставки, 17.09% ROI | Приз — 5 000 рублей
  6. Эдуард Емелев – 24 ставки, 15.48% ROI | Приз — 5 000 рублей
  7. Andreev Andrey – 28 ставки, 15.36% ROI | Приз — 5 000 рублей
  8. Константин Белобородов1 – 34 ставки, 12.80% ROI | Приз — 3 000 рублей
  9. 🩸𝕱𝖑𝖆𝖒ɇ𝖓𝖌𝖔🩸 – 176 ставки, 12.46% ROI | Приз — 3 000 рублей
  10. stavki.football.2020 – 65 ставки, 11.96% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Для попадания в рейтинг нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание, как минимум в 50 слов. Дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.

Важно: 

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном. 

Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за два месяца.

Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

Хотите победить в нашем конкурсе? Читайте также:

Полмиллиона долларов с одной ставки, уникальная модель прогнозов на НБА и работа аналитика в «Далласе» – история Боба Вульгариса 

xG статистика – как пользоваться расширенной статистикой в ставках и прогнозировать исход матча 

Мы рассказываем не только о новостях, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»

Комментарии
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Красавчики)
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А кому нужен фрибет от Винлайн если играешь другая контора?!
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молодцы буду тоже на удачу надееться
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привет
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ну
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Ответ на комментарий Антон Кремень 
Ну сыграешь на винлайне, выведешь деньги и все
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ответьте пожалуйста на винлайне можно деньги выводить. Предлагают 1000 на стартовые ставки?
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Ответ на комментарий Антон Кремень 
Мне
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 Чудненько😌👍👍
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Ура
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