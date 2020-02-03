Лучшие типстеры Betting Insider. Объявляем победителей января

Весь месяц вы дико рубились за высокий ROI и раздавали гениальные прогнозы, но так и не получили приз? Betting Insider всегда платит по долгам! Теперь 10 лучших игроков месяца получают фрибеты от БК «Winline».

Победители января

Fcsm – 26 ставка, 21.30% ROI | Приз — 20 000 рублей Kaz Kazbekoff – 46 ставок, 19.43% ROI | Приз — 15 000 рублей igor_glushchenko – 44 ставок, 18.36% ROI | Приз — 10 000 рублей абакеша0501 – 52 ставки, 18.27% ROI | Приз — 7 000 рублей Футбольный эксперт – 230 ставки, 17.09% ROI | Приз — 5 000 рублей Эдуард Емелев – 24 ставки, 15.48% ROI | Приз — 5 000 рублей Andreev Andrey – 28 ставки, 15.36% ROI | Приз — 5 000 рублей Константин Белобородов1 – 34 ставки, 12.80% ROI | Приз — 3 000 рублей 🩸𝕱𝖑𝖆𝖒ɇ𝖓𝖌𝖔🩸 – 176 ставки, 12.46% ROI | Приз — 3 000 рублей stavki.football.2020 – 65 ставки, 11.96% ROI | Приз — 3 000 рублей

🎁 Поздравляем всех победителей! Теперь нужно получить фрибет. Вот подробная инструкция, как это сделать 😉

Для попадания в рейтинг нужно сделать 20 ставок в месяц, которые будут содержать текстовое описание, как минимум в 50 слов. Дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Теперь во всех наших конкурсах можно выиграть только один раз за два месяца.

Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 50 слов.

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