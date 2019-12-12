Что такое осень? Это фейлы! Это фиаско! Меланхоличный тон сезону еврокубков 19/20 будто бы задал сам дедушка Шевчук, и российские топы (или уже не топы?) заявились в конкурс похорон на скорость.

«Локо» стал чемпионом по достойным играм и закончил на дне. ЦСКА даже и не попробовал всплыть и закончил на дне, а «Зенит» скончался внезапно, как буржуа за обедом, и закончил... Ну вы поняли.

На этом депрессивном фоне достижения «Краснодара» по прыжкам со дна кажутся чудесами Христа, но сегодня для воскрешения команде Мусаева нужно совершить самое мощное чудо! Ведь что такое «Хетафе»?

Лишь одно поражение в семи последних матчах;

Пятое место в Ла лиге;

Жесткий оборонительный стиль с игрой на столба (по сути, «Хетафе» это испанская версия «Зенита»).

И вот этой команде достаточно ничьей для выхода из группы – все еще верите в «Краснодар»?

Мы собрали прогнозы топовых экспертов из телека и Черданцева, чтобы вы смогли сверить взгляды перед игрой.

Вот это эксперт, вот это настоящий эксперт

Юрий Розанов предпочитает не волноваться из-за ставок и играет по рынку.

Краснодарцы молодцы, спору нет. Добраться до этого матча с шансами - здорово, спору нет. Но думаю, выиграть в Испании им не удастся. Хетафе очень хорош. Я б даже сказал, что по игре сейчас, кроме Барсы и Реала, никого лучше них, нет. Поэтому атаковать Краснодар будет. Забить (даже без Ари) - способен. Но выиграть вряд ли. Линия «от хозяев». Согласен.



Ставка: П1 за 1.69



Источник: БК «ОЛИМП»

Олд и гений играют против рынка

Валерий Непомнящий идет от обратного и верит в успех (пусть и частичный) «Краснодара»

Я считаю, что «Краснодару» по зубам этот соперник. Но для этого краснодарцы должны сыграть в свой лучший футбол, и сейчас они готовы это сделать. Правда, Ари пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в прошлом матче в самой концовке. Но сейчас Вандерсон в порядке, поэтому можно смело поставить на то, что «Краснодар» не проиграет этот матч. И вообще, краснодарцы сыграют на победу. У них будут шансы обыграть «Хетафе» и, соответственно, пройти в плей-офф Лиги Европы.



Если оценивать уровень команд, то я считаю, что «Краснодар» превосходит в классе испанский клуб. Просто у «Краснодара» нет стабильности. А если смотреть эталонные игры краснодарцев, то их уровень очень высок. Они никому не уступают в скорости и у них очень техничная команда по сравнению с теми командами, которые не являются главными фаворитами Лиги Европы.

Ставка: Х2 за 2.21



Источник: LegalBet



А Александр Дорский просто безумен – кэф 6.15!

Вера в лучшее – все, что осталось. У «Краснодара» не будет Ари – так атакующий потенциал команды Мусаева всегда понижается.



Удача, настрой, угловой от Берга – на «Краснодар» слишком высокий коэффициент, чтобы не попытаться им воспользоваться.

Ставка: П2 за 6.15



Главные профи не играют на исходах

Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (+1) в матче «Хетафе» — «Краснодар». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, это очень важный матч для «Краснодара». Ничья его не устраивает, если он хочет пройти дальше в Лиге Европы. Все свелось к борьбе трех клубов в этой группе. Засидевшись на старте, «Краснодар» сейчас в не самом выгодном положении.



Андронов считает, что продолжение борьбы в Лиге Европы является жизненно важным для «Краснодара», но эта команда просто не умеет играть, не желая выиграть матч. Вот какие будут возможности у него, сказать сложно.

Ставка: Ф2 (1) за 1.84



Источник: РБ



А старина Евгений Ловчев считает, что матч будет результативным.





Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1, обе забьют (да), ТБ (2,5) в матче «Хетафе» — «Краснодар». Вот его доводы:



Эксперт отмечает, «Хетафе» сильнее. Команда сейчас находится в тонусе, располагаясь в первой пятерке чемпионата.



Ловчев считает, что у «Краснодара» все же пока коллективная игра не сложилась. То, что сейчас вышел Газинский пока не спасает.

Ставка: ТБ 2.5



Вы все ждали прогноз этого человека – он дает нам шанс

Георгий Черданцев ставит на «Хетафе» с обычной фигой в кармане – хорошая новость.

Краснодар хорошая команда, но играть на выезде в середине декабря нашим командам тяжело. Тем более Хетафе нужны очки. Если бы испанцы уже обеспечили себе место в плей-офф, тогда можно было бы рискнуть. К сожалению, Краснодар по непонятным причинам провалил начало турнира, так что по большому счету выход в плей-офф российский клуб не заслужил. Хетафе в порядке, идет на пятом месте в одном из сильнейших чемпионатов в Европе, так что, думаю, задача у Краснодара непосильная.

Ставка: П1 за 1.71



Источник: БК «ОЛИМП»

Кто победит в этом матче? Давайте обсудим в комментариях!

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