Betting Insider

Майкл Джордан 36 часов подряд играл в покер с экс-игроком «Майами». Сколько они проиграли?

автор Алексей Шабалдин

Перед возвращением в НБА, с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом приключилась интересная история. Они вместе с бывшим игроком «Майами Хит» Антуаном Уокером провели 36-часовой марафон игры в покер. Они играли вместе против других игроков.

 Перед началом игры они заплатили стартовый взнос в $20 000. Чуть позже Майклу пришлось отправить своего племянника за сумкой для гольфа, в которой лежало $500 000. Игра без перерыва длилась 36 часов, под конец Джордан чуть не уснул.

Чем все закончилось?

В ходе игры Уокер и Джордан проиграли $900 000, но позже им каким-то образом удалось отыграться до -$20 000. Однако, Джордана это не остановило, он хотел вернуть все до последнего. В итоге он сделал только хуже – баскетболисты закончили игру потеряв $180 000.

Напомним, что в 2010 году Антуан Уокер стал банкротом. Ранее его состояние оценивалось в $108 млн. Что касается Майкла Джордана, то его слабость к азартным играм уже не является ни для кого сюрпризом, особенно после выхода сериала «Последний танец», где уже были рассказаны подобные истории.

Как вы считаете, почему богатые спортсмены играют на такие суммы? Пишите свое мнение в комментариях!

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«Здесь надо внимательно посмотреть за «Рубином». У него очень хорошая атака – все три нападающих хороши, а двое из них молодые и очень перспективные. Но защита не очень хорошая, поэтому думаю, что все-таки «Зенит», который обладает хорошим нападением, будет забивать.

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Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Рубин» — «Зенит»: прогноз и ставки Евгения Ловчева
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Сентрал Кост Мэринерс — Macarthur| Чемпионат Австралии
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Доброго утра всем! Выбрал не плохую ставочку, в чемпионате Австралии Централ Кост Маринес примет Макартур. Хозяева являются лидерами чемпионата, и выступают весьма не плохо, с атакой всё в порядке , да и в обороне жаловаться не приходится. Макартур наступает на пятки , и их отделяет всего 4 очка. В случае победы гостей , они сократят отставание до минимума. Думаю будет рубилово,обе команды замотивированы, поэтому моя ставка Обе Забьют !
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