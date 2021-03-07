Майкл Джордан 36 часов подряд играл в покер с экс-игроком «Майами». Сколько они проиграли?

Перед возвращением в НБА, с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом приключилась интересная история. Они вместе с бывшим игроком «Майами Хит» Антуаном Уокером провели 36-часовой марафон игры в покер. Они играли вместе против других игроков.
Перед началом игры они заплатили стартовый взнос в $20 000. Чуть позже Майклу пришлось отправить своего племянника за сумкой для гольфа, в которой лежало $500 000. Игра без перерыва длилась 36 часов, под конец Джордан чуть не уснул.
Чем все закончилось?
В ходе игры Уокер и Джордан проиграли $900 000, но позже им каким-то образом удалось отыграться до -$20 000. Однако, Джордана это не остановило, он хотел вернуть все до последнего. В итоге он сделал только хуже – баскетболисты закончили игру потеряв $180 000.
Напомним, что в 2010 году Антуан Уокер стал банкротом. Ранее его состояние оценивалось в $108 млн. Что касается Майкла Джордана, то его слабость к азартным играм уже не является ни для кого сюрпризом, особенно после выхода сериала «Последний танец», где уже были рассказаны подобные истории.