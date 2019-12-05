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Джошуа - Руис 2: прогноз на бой 7 декабря

Битва за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Один этот факт обещает мощнейший перформанс на бойне Джошуа - Руис. Седьмого декабря в Саудовской Аравии будет жарко не из-за погоды. Седьмого декабря Энтони Джошуа полетит за реванше и постарается перемолоть неказистого Руиса. Британец - идеальный атлет с гренадерским ростом (198 см) и феноменальным джебом. Размах рук Джошуа - 208 сантиметров, этого хватит чтобы не подпустить «толстячка» Руиса, и не позволить тому устраивать клинч, как то было в Нью-Йорке.

Эксперты до сих пор не понимают, как Руис летом смог победить Джошуа, как он счастливым ударом отправил его в технический нокаут в седьмом раунде. Единственный минус для Энтони, Энди - левша. Атаки мексиканца неудобно отражать, сложнее переходить в контратаку. Но к этому можно подготовиться. Вероятно, в первом бою имела место банальная недооценка соперника. Тогда статный Джошуа подходил к бою, имея в активе 22 победы за 22 боя, 21 из которых одержана нокаутом.

Теперь ситуация иная. У Энтони появилось первое поражение, а Руис забрал четыре титула в супертяжелом весе. Уважать такого соперника нужно априори. Но в физике-то ничего не изменилось. Джошуа всё тот же боксёр без слабых мест. Сумасшедший джеб и работа на средней дистанции. Вот и все, что нужно Энтони для победы. Он это понял и явно прорабатывал на тренировках. У Руиса против лома нет приема. Мексиканец постарается часто идти вразмен, уничтожая дистанцию, работая по корпусу, но теперь к нему и его тактике другое отношение.

Джошуа явно настроен вернуть себе законные пояса и наказать мексиканского выскочку, который подпортил ему шикарную статистику. Энтони готовится к бою будет в разу интенсивнее. У Руиса тоже красивая статистика (34 боя - 33 победы), но нет нокаутирующего удара и атлетичности соперника. Бой в Саудовской Аравии явно намекает на реванш Джошуа, предлагаем вам на этом заработать. Победа Энтони за 1,45 смотрится неплохо. Более рисковым предлагаем взять досрочную победу Джошуа с коэффициентом 1,95. Британец невероятно мотивирован на Руиса.

Как закончится бой? Пишите в комментариях

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Комментарии
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маладец
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Если Руис будет внимателен и не давать Джошуа бить джебами, тогда я ставлю на Руиса. Руис будет рисковать в первые 3 раунда, если не пропустит от Джошуа сильный удар.
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они оба подготовились к этому бою и Руис не будет сильно рисковать,а Энтони прилетит за реваншем и он очень хорошо готовился к этому бою,я буду ставить на Джошуа
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на этот Джошуа выиграет 100%
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Джошув победит накаутом
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руис не проиграет. джош будет аккуратно вести бой это на руку пухлляшу. плюс если пухляшь ощутимо попадет по джошу, тот сбавит обороты. кароче я за пухляша
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колобок пушка
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Махмуд муродб
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Джошуа оформит нокаут , обязан это сделать
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