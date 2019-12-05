Во сколько бой Джошуа - Руис 2, время начала

Самый ожидаемый бой зимы проведут британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис. Поединок за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBF пройдет 7 декабря в городе Дирия, что расположен на территории Саудовской Аравии. Betting Insider проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа - Руис, не упустив ни одной детали.

Бойцы выйдут на ринг в 23:45 по московскому времени. В прямом эфире из Саудовской Аравии титульный бой Джошуа - Руис покажет «Первый канал», британский Sky Sports и стримминговая платформа DAZN. Для украинского зрителя будет вещать телеканал «Интер». Не забудьте, что по киевскому времени начало боя - 22:45.

Освежим в памяти результат первого боя Джошуа и Руиса - 1 июня в Нью-Йорке сенсационно победил мексиканец, одолев Энтони техническим нокаутом в седьмом раунде.

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