Джошуа - Руис 2: коэффициенты на бой 7 декабря

Энтони Джошуа - Энди Руис. Бой с такой же афишей состоялся пять месяцев назад. Тогда все ставили на британца, а он знатно удивил проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Четыре титула чемпиона мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBF достались мексиканцу и теперь в бою-реванше он будет их защищать. Седьмого декабря Саудовская Аравия собирает всех любителей высококачественного бокса. Все билеты проданы, телевизионная аудитория готова бить рекорды. Что же о судьбе боя думают букмекеры? Давайте изучим коэффициенты на бой Джошуа - Руис.

Эксперты ждали вынос Энди в летнем бою (1 июня британец и мексиканец дрались в Нью-Йорке), выдавали на него совсем нереальные коэффициенты. Сейчас ситуация изменилась. Статный и атлетичный Джошуа, обладающий смертельным джебом с правой, всё также фаворит. Но уже не такой явный. На победу Энтони букмекерская контора «Винлайн» предлагает коэффициент 1.43, «1ХСтавка» - 1.44, а «Олимп» и «Париматч» - 1.45. Разброса на Джошуа почти нет. А вот Руис вызывает у всех разные чувства. Всего за 2.7 предлагает поставить на победу Энди БК «Олимп», 2.75 можно заработать в «Париматч», 2.82 предлагает «1ХСтавка», а выгоднее всего на победу Руиса поставить в БК «Винлайн» - коэффициент 2.95.

Если вам хочется поставить на победу Джошуа, но маленький коэффициент отпугивает, букмекеры предлагают коэффициенты на вариант досрочной победы. Опять же разброса не наблюдается. Победа Энтони нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом соперника оценивается в 1.95. Тотал проведенных раундов тоже указывает на солидарность экспертов. «1ХСтавка», «Винлайн», «Париматч» и «Фонбет» установили среднюю границу в 7,5 раундов. Если бой продлится больше, можно выиграть с коэффициентом 1.86 - 1.88, если меньше - 1.92. Победа Энтони Джошуа по очкам оценивается букмекерами коэффициентом 4, победа Энтони Руиса по очкам умножит ваши сбережения на 11.

Как закончится бой? Пишите в комментариях

Читайте также:

Хабиб может закончить карьеру через два боя из-за сгонки веса. Фергюсон, Сен-Пьер и Конор – эксперты оценили шансы против всех возможных соперников

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)