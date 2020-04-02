«Ювентус» может продать Роналду. «МЮ», «ПСЖ» или возвращение в «Реал» – букмекеры оценили все варианты перехода

В связи с эпидемией коронавируса футбольные клубы по всему миру испытывают финансовые трудности. Одно из последствий – нет возможности платить зарплату игрокам в полной мере.

Как сообщает Il Messaggero, из-за кризиса «Ювентус» задумался о продаже Криштиану Роналду. Букмекеры отреагировали, обновив коэффициенты на возможный следующий клуб португальца:

«Интер» Майами – 2.0 ;

; Клуб из MLS – 3.0 ;

; «ПСЖ» – 3.5 ;

; Клуб из Англии – 4.0 ;

; Китайский клуб – 4.0 ;

; «МЮ» – 7.0 ;

; «Бавария» – 7.5 ;

; Клуб из ОАЭ или Катара – 8.0 ;

; «Спортинг» Лиссабон – 10.0 ;

; «Реал Мадрид» – 20.0.

По данным СМИ, «Юве» намерен выручить за трансфер минимум 70 млн евро и сократить свои годовые расходы еще на 30 млн евро, которые получает Роналду по контракту.

В текущем сезоне Серии А Криштиану сыграл в 22 матчах, забив 21 гол и сдела 3 ассиста.

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