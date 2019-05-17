Betting Insider

«Ювентус» объявил об отставке Аллегри. Мы уже узнали, кто будет следующим тренером

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне. Туринский клуб объявил об уходе специалиста, но не уточнил, кто выступил с инициативой об уходе Аллегри.

Тренер и председатель совета директоров «Юве» Андреа Аньелли завтра выступят перед журналистами, а пока букмекеры представили коэффициенты на то, кто станет будущим тренером. 

Фаворитов четверо

• Возвращение Антонио Конте, которое ждали с момента ухода (фанаты до сих пор любят Антонио), оценивается в 2.50. После ухода из «Челси», Конте ждет своего шанса поработать с топ-клубом. Дома уже ждут.

• Главный тренер невероятного «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который знает, как построить команду не потратив и одного евро. 

На Поча предлагают коэффициент 4.50

• Саррибол вернется в Италию? Не факт, но букмекеры поставили Маурицио Сарри (не поверите, тоже связанного с «Челси») на третье место с коэффициентом 6.50

• На четвертом месте еще один бывший тренер «Челси», а еще «МЮ» и «Реала» – Жозе Моуринью. На приезд португальца в Турин предлагают 8.00

Из лучшего:

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Комментарии
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моуриньё
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Лучше или хуже клубу будущее покажет для меня лучши тренир Пеп Гвардиола Ю.Клоп
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очевиднее конте или моур
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Гвардиола тактика европы
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Конте лучший
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Жозе
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Моуринью будет тренером Юве
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