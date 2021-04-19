«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в приобретении полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом Betting Insider сообщил надежный источник, близкий к руководству российского клуба.



На прошлой неделе агент грузинского футболиста Мамука Джугели и Михаил Прокопец (юрист, представляющий интересы «Рубина») провели в Италии встречи с «Ювентусом» и «Интером». Оба клуба Серии А проявляют интерес к Кварацхелии.

На встрече им передали информацию о цене выкупа Хвичи, указанной в контракте, – 20 млн евро.

Ранее игроком также интересовались «Бавария» и «Милан».



В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Всего в карьере у 20-летнего футболиста 95 матчей, 16 голов и 9 ассистов.