Как Россия выступит на Евровидении 2021? Букмекеры назвали фаворитов конкурса
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Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на победителя конкурса Евровидение-2021, который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Букмекеры считают фаворитом мальтийскую певицу Destiny с песней Je Me Casse. На нее победу дают кэф 4.25.
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На втором месте идет представитель Швейцарии Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers. На победу певца дают кэф 5.00.
Замыкает тройку лидеров Барбара Прави из Франции с песней Voila. Франция как основной спонсор конкурса автоматически будет участвовать в финале. На успех француженки дают коэффициент 6.00.
Кто входит в топ-10 фаворитов?
- Мальта – 4.25.
- Швейцария – 5.00.
- Франция – 8.00.
- Болгария – 10.00.
- Швеция – 10.00.
- Италия – 11.00.
- Литва – 15.00.
- Исландия – 15.00.
- Финляндия – 21.00.
- Кипр – 26.00.
По мнению букмекеров, представляющей Россию Маниже (песня Russian Woman) удастся пройти в финал. Но она, скорее всего, не поднимется выше 15-го места (кэф на ее победу – 41.00).
Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision