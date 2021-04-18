Как Россия выступит на Евровидении 2021? Букмекеры назвали фаворитов конкурса

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Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на победителя конкурса Евровидение-2021, который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Букмекеры считают фаворитом мальтийскую певицу Destiny с песней Je Me Casse. На нее победу дают кэф 4.25.



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На втором месте идет представитель Швейцарии Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers. На победу певца дают кэф 5.00.

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Замыкает тройку лидеров Барбара Прави из Франции с песней Voila. Франция как основной спонсор конкурса автоматически будет участвовать в финале. На успех француженки дают коэффициент 6.00.



Кто входит в топ-10 фаворитов?

По мнению букмекеров, представляющей Россию Маниже (песня Russian Woman) удастся пройти в финал. Но она, скорее всего, не поднимется выше 15-го места (кэф на ее победу – 41.00).

Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision

Кто победит на Евровидении 2021? Пишите свои прогнозы в комментариях!