Betting Insider

12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги – УЕФА в ярости. Что будет с европейским футболом?

автор Алексей Шабалдин

Сегодня ночью 12 клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. Что это будет за турнир? И почему его так бурно обсуждают?

Какие клубы войдут в Суперлигу?

  1. «Арсенал» (АПЛ);
  2. «Атлетико» Мадрид (Ла Лига);
  3. «Барселона» (Ла Лига);
  4. «Интер» (Серия А);
  5. «Ливерпуль» (АПЛ).
  6. «Манчестер Сити» (АПЛ);
  7.  «Манчестер Юнайтед» (АПЛ);
  8. «Милан» (Серия А);
  9. «Реал» Мадрид (Ла Лига);
  10. «Тоттенхэм» (АПЛ);
  11. «Челси» (АПЛ);
  12. «Ювентус» (Серия А).

Еще три неназванных клуба присоединятся позже.

В каком формате пройдет турнир?

  • В турнире будет участвовать 20 клубов: 15 команд-основателей и еще 5 участников, которые каждый год будут определяться по итогам квалификации. Матчи будут проходить в середине недели, так что все клубы-участники продолжат выступление в национальных чемпионатах.
  • Суперлига начнется в августе. Сначала пройдет групповой этап, в котором будет две группы по 10 команд. В каждой группе пройдет будет сыграно два круга: матчи будут проходит дома и на выезде. Команды, занявшие с 1-го по 3-е место в группах — выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие 4-е и 5-е места — сразятся в стыковых матчах за оставшиеся места в четвертьфинале. В плей-офф команды будут играть две игры на выбывание. Финал из одного матча пройдет на нейтральном поле. 

Боссы Суперлиги

Президентом стал Флорентино Перес (Реал Мадрид).

Вице-президенты: 

  • Стэн Кронке («Арсенал»).
  • Андреа Аньелли («Ювентус»).
  • Джон Уильям Генри («Ливерпуль»). 
  • Джоэл Глэйзер («Манчестер Юнайтед»).

Многие клубы участники уже успели выйти из Ассоциации европейских клубов (ECA).

Почему «ПСЖ» и «Бавария» отказались от участия?

Эти клубы выступают против идеи турнира, в котором будут играть исключительно сильнейшие клубы Европы. По их мнению, команды послабее тоже достойны играть на высоком уровне.

«Футбол предназначен для всех команд». Такую фразу вчера выдал один из представителей «ПСЖ». 


Для чего создали Суперлигу?

Суперлига более выгодна в финансовом плане, чем ЛЧ. Если в ЛЧ топ-клубам приходится делиться доходами с клубами поскромнее, то в Суперлиге финансы будут разделены исключительно между клубами участниками.

По информации СМИ, каждый клуб получит за одно лишь участие в Суперлиге по 350 млн евро.

УЕФА угрожает иском

УЕФА намерен подать иск на 50 млрд евро против всех клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге. В свою очередь, участники Суперлиги уже обратились к юридическим фирмам для подачи встречного иска.

Более того, УЕФА успел забанить всех участников Суперлиги на следующий сезон ЛЧ.

Что вы думаете про создание Суперлиги? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Davit Varagyan
42% WR-8.75% ROI
Я категорически против СуперЛиги потому что кроме этих грандов есть ещё много крутых клубов которые могут давать жару
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Davit Varagyan
42% WR-8.75% ROI
Если будет СуперЛига то хоть он будет как Лига Наций
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⚽️ Татьяна 😈
53.6% WR2.94% ROI
😂
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Aleks Kamov
67.8% WR-3.19% ROI
Отрицательно,борьба за делёж финансов между некоторыми лицами, эти топ команды и так между собой встречаются, если сезон не проиграл,лучше просто ещё больше поднять пристиж,деньги на лигу чемпионов
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Nick Parker
48.3% WR3.72% ROI
Я скажу так...
Футбол стал не таким как раньше...
Команды стали марианетками.
Нет ни совести ни достоинства.
Просто стадо ******* которых можно купить,продать.
Компании БК приносит им видимо большую прибыль...
Да,раньше был футбол и теперь просто клоуны.и это не догадки,это факт,не все конечно, но всё же...
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Cheers!
40.6% WR-2.25% ROI
игроков заигранных в Суперлиге отстранить от участия в ЛЧ/ЛЕ (в одном сезоне) , а клубы пусть участвуют. 
в итоге в ЛЧ баранка и удар по имиджу, а представители игроков сами порвут эту Суперлигу отстаивая свои/игроков интересы
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Alien Allan
51% WR5.92% ROI
хочется увидеть этот турнир
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Wasso
70.1% WR1.5% ROI
Да тут больше вопрос не к клубам, а к спортивным функционерам... они так пыжатся из-за этого, потому что денег им не светит оттуда!) Всего лишь!! Моё мнение - хотят, пусть собираются и играют)) посмотрим ещё больше интересных матчей топ клубов.
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Wasso
70.1% WR1.5% ROI
Davit VaragyanЯ категорически против СуперЛиги потому что кроме этих грандов есть ещё много крутых клубов которые могут давать жару
Кстати, а у других клубов будет выше проходимость, если тех, кто участвует в Супер Лиге не допустят к ЛЧ и ЛЕ... другие команды и заполнят бреши!)
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Davit Varagyan
42% WR-8.75% ROI
WassoКстати, а у других клубов будет выше проходимость, если тех, кто участвует в Супер Лиге не допустят к ЛЧ и ЛЕ... другие команды и заполнят бреши!)
Хотя да интересненько будет😂
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