12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги – УЕФА в ярости. Что будет с европейским футболом?

Сегодня ночью 12 клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. Что это будет за турнир? И почему его так бурно обсуждают?

Какие клубы войдут в Суперлигу?

Еще три неназванных клуба присоединятся позже.

В каком формате пройдет турнир?

В турнире будет участвовать 20 клубов: 15 команд-основателей и еще 5 участников, которые каждый год будут определяться по итогам квалификации. Матчи будут проходить в середине недели, так что все клубы-участники продолжат выступление в национальных чемпионатах.

Суперлига начнется в августе. Сначала пройдет групповой этап, в котором будет две группы по 10 команд. В каждой группе пройдет будет сыграно два круга: матчи будут проходит дома и на выезде. Команды, занявшие с 1-го по 3-е место в группах — выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие 4-е и 5-е места — сразятся в стыковых матчах за оставшиеся места в четвертьфинале. В плей-офф команды будут играть две игры на выбывание. Финал из одного матча пройдет на нейтральном поле.

Боссы Суперлиги

Президентом стал Флорентино Перес (Реал Мадрид).

Вице-президенты:

Стэн Кронке («Арсенал»).

Андреа Аньелли («Ювентус»).

Джон Уильям Генри («Ливерпуль»).

Джоэл Глэйзер («Манчестер Юнайтед»).

Многие клубы участники уже успели выйти из Ассоциации европейских клубов (ECA).

Почему «ПСЖ» и «Бавария» отказались от участия?

Эти клубы выступают против идеи турнира, в котором будут играть исключительно сильнейшие клубы Европы. По их мнению, команды послабее тоже достойны играть на высоком уровне.



«Футбол предназначен для всех команд». Такую фразу вчера выдал один из представителей «ПСЖ».







Для чего создали Суперлигу?

Суперлига более выгодна в финансовом плане, чем ЛЧ. Если в ЛЧ топ-клубам приходится делиться доходами с клубами поскромнее, то в Суперлиге финансы будут разделены исключительно между клубами участниками.

По информации СМИ, каждый клуб получит за одно лишь участие в Суперлиге по 350 млн евро.

УЕФА угрожает иском

УЕФА намерен подать иск на 50 млрд евро против всех клубов, которые согласились участвовать в Суперлиге. В свою очередь, участники Суперлиги уже обратились к юридическим фирмам для подачи встречного иска.

Более того, УЕФА успел забанить всех участников Суперлиги на следующий сезон ЛЧ.

Что вы думаете про создание Суперлиги? Пишите свое мнение в комментариях!