Как заиграет «Краснодар» при Гончаренко? Букмекеры оценили шансы команды в оставшихся матчах РПЛ

«Краснодар» уволил своего главного тренера Мурада Мусаева после домашнего поражения «Ахмату» (0:5). Нового тренера «быки» ждали недолго – их возглавил Виктор Гончаренко, который недавно покинул ЦСКА.

Как изменится игра «Краснодара» при Гончаренко?

Букмекеры оценили способность Гончаренко улучшить результаты «Краснодара». Команда сейчас находится на 10-м месте, а до конца чемпионата остается всего 6 туров. От 4-го ЦСКА их отделяет 9 очков. «Быки» также могут квалифицироваться в ЛЕ с пятого места (до него 8 баллов). Правда, для этого нужно, чтобы в Кубке России победил кто-то из первой четверки. Из лидеров РПЛ борьбу в Кубке продолжают «Локомотив» (3-е место), ЦСКА (4-е), «Динамо» (5-е) и «Сочи» (7-е).

Сколько голов забьет команда?

На результаты команды в оставшихся 6-ти матчах РПЛ открыто 3 линии. Первая касается общего количества забитых мячей по итогам чемпионата. В данный момент на счету у «Краснодара» 44 мяча. Вот как выглядит линия:

ТБ (52,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ – 1.90 ;

; ТМ (52,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ – 1.80.

Сколько голов «Краснодар» пропустит?

Сейчас у команды 35 пропущенных мячей. Вот какие ставки доступны по этой линии:

ТБ (42,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ – 2.0 ;

; ТМ (42,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ– 1.72.

Сколько матчей «Краснодар» выиграет?

У «Краснодара» сейчас 10 побед в чемпионате. Букмекеры оценили, сколько матчей еще может выиграть команда:

ТБ (12,5) побед в оставшихся матчах РПЛ – 1.80 ;

; ТМ (12,5) побед в оставшихся 6 матчах РПЛ – 1.90.

Отметим, что 5 из 6 оставшихся матчей РПЛ «Краснодар» проведет с командами из топ-8. В апреле им предстоит сыграть 3 игры:

Напомним, что за 5 лет в ЦСКА Гончаренко смог выиграть Суперкубок России в 2018 году, а также завоевать серебряные медали РПЛ в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Как вы думаете, поможет ли «Краснодару» назначение Гончаренко? Пишите свое мнение в комментариях!