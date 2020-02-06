ЦСКА интересуется игроком «Крузейро» Кака Жуниором

ЦСКА проявил интерес к защитнику «Крузейро» Карлосу де Менезесу (Кака) Жуниору. Об этом сообщает источник Betting Insider, близкий к переговорам.

Карлос Жуниор оценен порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро. Бразилец является основным защитником «Крузейро», на его счету 20 матчей в минувшем сезоне чемпионата Бразилии, 5 желтых карточек и один забитый гол.

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