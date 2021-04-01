Камбэк «Арсенала» принес капперу почти 5 млн рублей. Но могло быть и больше

Каппер из Ростова стал обладателем одного из самых крупных выигрышей недели в одной букмекерской конторе. Игрок собрал экспресс из 7 событий. Эти матчи проходили в АПЛ, Серии А, Ла Лиге и РПЛ.

Сколько денег поставил игрок?

Сумма ставки составляла 500 000 рублей. Только в одном из 7 выбранных исходов не было победы с форой. Полный список матчей не сообщается, но пока известно лишь о трех. Это были следующие игры:

«Вест Хэм» — «Арсенал»: Ф2 (0);

«Севилья» — «Эльче»: П1;

«Реал Сосьедад» — «Барселона» Ф2 (0).

Как развивались события?

Уже к 32 минуте матча между «Вест Хэмом» и «Арсеналом», хозяева лидировали со счетом 3:0. Казалось, все уже было потеряно, но через 6 минут счет стал 3:1: автогол Томаса Соучека вселил надежду на позитивный исход. В середине второго тайма еще один автогол забил уже другой игрок «Вест Хэма» — Крейг Доусон. А на 82 минуте Александр Ляказетт сравнял счет и установил окончательный результат 3:3.

В матче «Севильи» тоже не обошлось без нервов: до 89 минуты хозяева лидировали со счетом 1:0 и вполне могли упустить победу. Но под конец встречи Франко Васкесу все же удалось убить интригу в матче. Как итог 2:0.

Что касается «Барселоны», то здесь все было спокойно. Каталонцы разгромили на выезде «Сосьедад» со счетом 6:1.

Чем все закончилось?

Игрок поднял 4, 950 млн рублей. Это при том, что в двух событиях случился возврат. Каким бы мог быть выигрыш без возвратов — пока неизвестно.

А у вас бывали ставки, которые заканчивались камбэком? Делитесь историями в комментариях!