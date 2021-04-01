Камбэк «Арсенала» принес капперу почти 5 млн рублей. Но могло быть и больше
Каппер из Ростова стал обладателем одного из самых крупных выигрышей недели в одной букмекерской конторе. Игрок собрал экспресс из 7 событий. Эти матчи проходили в АПЛ, Серии А, Ла Лиге и РПЛ.
Сколько денег поставил игрок?
Сумма ставки составляла 500 000 рублей. Только в одном из 7 выбранных исходов не было победы с форой. Полный список матчей не сообщается, но пока известно лишь о трех. Это были следующие игры:
- «Вест Хэм» — «Арсенал»: Ф2 (0);
- «Севилья» — «Эльче»: П1;
- «Реал Сосьедад» — «Барселона» Ф2 (0).
Как развивались события?
Уже к 32 минуте матча между «Вест Хэмом» и «Арсеналом», хозяева лидировали со счетом 3:0. Казалось, все уже было потеряно, но через 6 минут счет стал 3:1: автогол Томаса Соучека вселил надежду на позитивный исход. В середине второго тайма еще один автогол забил уже другой игрок «Вест Хэма» — Крейг Доусон. А на 82 минуте Александр Ляказетт сравнял счет и установил окончательный результат 3:3.
В матче «Севильи» тоже не обошлось без нервов: до 89 минуты хозяева лидировали со счетом 1:0 и вполне могли упустить победу. Но под конец встречи Франко Васкесу все же удалось убить интригу в матче. Как итог 2:0.
Что касается «Барселоны», то здесь все было спокойно. Каталонцы разгромили на выезде «Сосьедад» со счетом 6:1.
Чем все закончилось?
Игрок поднял 4, 950 млн рублей. Это при том, что в двух событиях случился возврат. Каким бы мог быть выигрыш без возвратов — пока неизвестно.