Betting Insider

Кейн примет решение по своему будущему после Евро-2021. Куда может перейти англичанин?

автор Сергей Рябкин

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн недавно заявил, что определится со своим будущим после Евро-2021. Англичанин уже на протяжении 6 лет привлекает внимание лучших клубов Европы, но трансфер казался невозможным из-за денежных требований руководства «шпор». Да и сам игрок не хотел уходить, ведь «Тоттенхэм» стабильно играл в Лиге чемпионов.

Впрочем, последние два года «Тоттенхэм» проводит не лучшим образом: команда рискует второй год подряд финишировать вне зоны ЛЧ.  Возможно,  это и заставило Кейна задуматься о поиске новых вариантов для продолжения карьеры.

Куда может перейти Кейн?

Фаворитом на трансфер англичанина является «Ман Сити». На этот трансфер дают коэффициент 3.75 (27%). Вот полный список претендентов:

  • «Манчестер Сити» — 3.75 (27%);
  • «Манчестер Юнайтед» — 10.0 (10%);
  • «Реал» Мадрид — 14.0 (7%);
  • «ПСЖ» — 16.0 (6%);
  • «Ювентус» и «Барселона» — 25.0 (4%).

Напомним, что Кейн в этом сезоне АПЛ провел за «Тоттенхэм» 28 матчей, где забил 19 голов и сделал 13 ассистов. Всего у Кейна 162 гола в АПЛ, что на 98 меньше, чем у лучшего бомбардира турнира за всю историю — Алана Ширрера (260). Возможно, желание побить этот рекорд сыграет важную роль при выборе англичанина.

Как вы думаете, стоит ли Кейну покинуть «Тоттенхэм»? И поможет ли ему это решение выиграть трофеи? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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ЗаРуСь
34.2% WR-1.28% ROI
Шинник
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Nuka.ospanov
44.4% WR-11.43% ROI
никуда он не уйдёт.
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Штаб "Континенталь"
68.4% WR-2.72% ROI
99% Ман.Ю , сити он абсолютно не подходит
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⚽️ Татьяна 😈
53.6% WR2.96% ROI
кто его посадит он же памятник 😂
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
В Тоттенхэме, да,надоело ему томиться)Честно говоря,никаких перспектив данной команды пока не видно). Футболист хороший и хочется, чтоб у него всё вышло пучком 👌
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