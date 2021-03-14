Betting Insider

Каппер поставил 300 000 рублей на экспресс с кэфом 32.42. Сыграла ли ставка?

автор Михаил Даньшин

Букмекерская контора «Лига Ставок» недавно опубликовала ставочный купон с коэффициентом 32.42. Возможный выигрыш составлял около 10 миллионов рублей.

Какие события были в купоне?

Экспресс был очень рискованным, об этом можно было догадаться исходя из коэффициента 32.42. Сумма ставки составила 300 000 рублей. Вот из каких событий состоял экспресс:


Чем все закончилось?

Все закончилось уже после первого матча, когда «Лилль» не смог победить у «Страсбура». Да и к тому же, еще за полчаса до конца игры между «Челси» и «МЮ» было понятно, что о ТБ 3 не может идти и речи. Ну и наконец, «Рома» ожиданий тоже не оправдала, забив в ворота «Милана» всего 1 мяч, когда нужно было 3.

А у вас бывали подобные случаи, когда вы уже готовились покупать яхту, но в итоге ни одна ставка из экспресса не зашла? Делитесь своими историями в комментариях!


Комментарии
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⚡ Блахович ⚡
35.4% WR-0.04% ROI
Ставок советую делать раз в 2 месяца,тогда можно пойти на плюс
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StavkaIgra
58.4% WR-4.37% ROI
⚡ Блахович ⚡Ставок советую делать раз в 2 месяца,тогда можно пойти на плюс
Как один мой хороший знакомый говорил : "Уже месяц в плюсе, потому что уже месяц не ставлю ")
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Машина БЕТ
37.4% WR-18.16% ROI
Значить деньги не жалько
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KZ Ayan
0% WR0% ROI
Маган ФФ дан кроныс жберш
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KZ Ayan
0% WR0% ROI
атым ФФ дагы 
E.R.SADAHA
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KZ Ayan
0% WR0% ROI
атым ФФ дагы
E.R.SADAHA
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Алексей Боков3
38.6% WR-3.48% ROI
Не свои наверное проиграл😄
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На мой взгляд, до конца розыгрыша команда доиграет в таком темпе, сохранив прописку в элитном дивизионе, а уже в межсезонье постарается что-то изменить. Получается, сегодня нет никакой турнирной мотивации, так ещё и с такой физической формой проблемы.

«Красные» проиграли семь игр в десяти предыдущих турах. Разумеется, за чемпионство бороться с такой статистикой нереально. Справедливости ради, в Лиге Чемпионов пока что все достаточно позитивно - 2:0 и 2:0 в двух встречах против немецкого «РБ Лейпциг» позволили выйти в четвертьфинал.

Думаю, что мерсисайдцы наконец-то прервут неудачную серию, пора бы уже это сделать, пусть и на чужом стадионе. Потенциал у команды Юргена Клоппа огромный, не может же всё так сломаться за пару месяцев, так что я верю в «Ливерпуль».

Источник: Vseprosport
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Команды являются соседями по турнирной таблице и находятся в одинаковой форме. Так что борьба должна получиться упорной,
тем более что Кан и гавр хотят прервать свою серию неудач. Оба клуба довольно часто пропускают, так что есть вероятность, что сегодня мы увидим голы с обеих сторон.
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