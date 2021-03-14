Каппер поставил 300 000 рублей на экспресс с кэфом 32.42. Сыграла ли ставка?

Букмекерская контора «Лига Ставок» недавно опубликовала ставочный купон с коэффициентом 32.42. Возможный выигрыш составлял около 10 миллионов рублей.

Какие события были в купоне?

Экспресс был очень рискованным, об этом можно было догадаться исходя из коэффициента 32.42. Сумма ставки составила 300 000 рублей. Вот из каких событий состоял экспресс:





Чем все закончилось?

Все закончилось уже после первого матча, когда «Лилль» не смог победить у «Страсбура». Да и к тому же, еще за полчаса до конца игры между «Челси» и «МЮ» было понятно, что о ТБ 3 не может идти и речи. Ну и наконец, «Рома» ожиданий тоже не оправдала, забив в ворота «Милана» всего 1 мяч, когда нужно было 3.

А у вас бывали подобные случаи, когда вы уже готовились покупать яхту, но в итоге ни одна ставка из экспресса не зашла? Делитесь своими историями в комментариях!



