Каппер воспользовался кэшаутом и забрал 5,77 млн рублей вместо возможных 77 млн! И он оказался прав

Клиент одного из зарубежных БК поставил всего 4,29 фунта (440 рублей) на экспресс, в котором было 8 событий. Итоговый коэффициент достиг 174 000. При данной ставке выигрыш мог составить 750 109 фунтов, но каппер воспользовался кэшаутом и оказался прав.

Ставка была сделана в перерыве матча «Ман Сити» — «Ман Юнайтед», когда гости вели со счетом 1:0.

Весь экспресс выглядит следующим образом::

В экспрессе было несколько ставок, которые сыграли в последний момент. Так, например, «Атлетик» забил победный гол на 91-й минуте, а «Кальяри» отыгрался на 96-й.

Последним событием стал матч «Интера» и «Аталанты». Шкриньяр открыл счет на 54-й минуте, однако каппер не стал ждать второго гола «Интера», и воспользовался кэшаутом. Такое решение принесло ему 56 232 фунта (5,77 млн рублей). И он оказался прав — «Интер» не забил «Аталанте», выиграв 1:0.

А что же такое кэшаут? Это досрочный вывод денежных средств из ставки до завершения спортивного события с убытком или прибылью. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

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