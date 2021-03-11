Betting Insider

Каппер воспользовался кэшаутом и забрал 5,77 млн рублей вместо возможных 77 млн! И он оказался прав

автор Алексей Шабалдин

Клиент одного из зарубежных БК поставил всего 4,29 фунта (440 рублей) на экспресс, в котором было 8 событий. Итоговый коэффициент достиг 174 000. При данной ставке выигрыш мог составить 750 109 фунтов, но каппер воспользовался кэшаутом и оказался прав.

Ставка была сделана в перерыве матча «Ман Сити» — «Ман Юнайтед», когда гости вели со счетом 1:0.

Весь экспресс выглядит следующим образом::

В экспрессе было несколько ставок, которые сыграли в последний момент. Так, например, «Атлетик» забил победный гол на 91-й минуте, а «Кальяри» отыгрался на 96-й.

Последним событием стал матч «Интера» и «Аталанты». Шкриньяр открыл счет на 54-й минуте, однако каппер не стал ждать второго гола «Интера», и воспользовался кэшаутом. Такое решение принесло ему 56 232 фунта (5,77 млн рублей). И он оказался прав — «Интер» не забил «Аталанте», выиграв 1:0.

А что же такое кэшаут? Это досрочный вывод денежных средств из ставки до завершения спортивного события с убытком или прибылью. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье

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Yan Betting 65.1% WR6.01% ROI
1.83Аталанта фора (-1.5)
Аталанта — Специя| Чемпионат Италии
Аталанта — Специя| Чемпионат Италии
Приветствую, Аталанта принимает Специю.
У Аталанты был непростой поединок с Интером в Милане. Специя явно не тот оппонент, который сможет остоновить "Бергамасков", а наоборот должен придать уверенности и в предстоящем матче с Реалом в Лиге Чемпионов.
У гостей новые игроки, следовательно проблемы в обороне из-за несыгранности новичков.
Я считаю, что фора - самый оптимальный вариант, на победу хозяев смысла ставить нет, ибо коэффицент слишком мал.
Всем удачной ставки!
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Дима Покровский 22.2% WR-4.2% ROI
2.09Химки фора ()
Химки — Ростов| РПЛ
Химки — Ростов| РПЛ
Химки после смены тренера преобразились, команда не проигрывает уже на протяжении восьми туров. Ну а дома подмосковный клуб выиграл последние 5 встреч, причем были игры против Локомотива, Краснодара и Рубина.

Ростов в зимний перерыв лишился своего капитана, что явно не на пользу команде. В первых двух турах после перерыва команда не смогла выиграть, хотя соперники были довольно серьезными.

Хоть Ростов и является лучшей выездной командой в лиге,
но нынешние Химки играют лучше всяких похвал. Учитывая нынешние проблемы с составом у ростовчан, Химки вполне способны добыть очередные 3 очка.
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