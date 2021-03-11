Каппер воспользовался кэшаутом и забрал 5,77 млн рублей вместо возможных 77 млн! И он оказался прав

Клиент одного из зарубежных БК поставил всего 4,29 фунта (440 рублей) на экспресс, в котором было 8 событий. Итоговый коэффициент достиг 174 000. При данной ставке выигрыш мог составить 750 109 фунтов, но каппер воспользовался кэшаутом и оказался прав.
Ставка была сделана в перерыве матча «Ман Сити» — «Ман Юнайтед», когда гости вели со счетом 1:0.
Весь экспресс выглядит следующим образом::
- «МС» — «МЮ» (лайв) — П2 за 13.0 — итог 0:2
- «Арминия» — «Унион» (лайв) — ТМ 0,5 за 6.5 — итог 0:0
- «Сампдория» — «Кальяри» (лайв) — ничья за 3.75 — итог 2:2
- «Челси» — «Эвертон» — точный счет 2:0 за 6.5 — итог 2:0
- «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» — П1 за 1.6 — итог 4:1
- «Вест Хэм» — «Лидс» — П1 за 2.05 — итог 2:0
- «Атлетик» — «Гранада» — П1 за 1.62 — 2:1
- «Интер» — «Аталанта» — точный счет 2:0 за 12.0 — итог 1:0
В экспрессе было несколько ставок, которые сыграли в последний момент. Так, например, «Атлетик» забил победный гол на 91-й минуте, а «Кальяри» отыгрался на 96-й.
Последним событием стал матч «Интера» и «Аталанты». Шкриньяр открыл счет на 54-й минуте, однако каппер не стал ждать второго гола «Интера», и воспользовался кэшаутом. Такое решение принесло ему 56 232 фунта (5,77 млн рублей). И он оказался прав — «Интер» не забил «Аталанте», выиграв 1:0.
А что же такое кэшаут? Это досрочный вывод денежных средств из ставки до завершения спортивного события с убытком или прибылью. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.