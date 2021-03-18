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Каппер поставил 1 600 рублей на хоккей. Кэф экспресса — 95.85. И что в итоге?

автор Юрий Еремичев

Один из игроков букмекерской компании «Мелбет» сделал ставку в 1 600 рублей на четыре матча российских Высшей (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 

В купон вошли матчи:

  • «Красная Армия» — «Спартак»: (ставка на ничью);
  • «Рубин» — «Горняк» Учалы: (ставка на ничью);
  • «Химик» Воскресенск — «Югра»: (П2 + ТБ 4,5);
  • «Динамо» Санкт-Петербург — «Нефтяник» Альметьевск: (П2 + ТБ 4,5). 

Общий коэффициент составил 95.85.

Во всех поединках игрок ориентировался на статистику команд. И все ставки зашли!

  • «Красная Армия» — «Спартак» — 3:3 в основное время. 
  • «Рубин» — «Горняк» Учалы — 4:4 в основное время. 
  • «Химик» Воскресенск — «Югра» — 3:4;
  • «Динамо» Санкт-Петербург — «Нефтяник» Альметьевск— 3:4; 

Каппер превратил 1 600 в 151 700 рублей!

Ставите ли вы на хоккей? Какой самый крупный занос? Делитесь в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Безусловно, на хоккей часто ставлю и особенно на НХЛ,даже чаще, чем на футбол. В январе на НХЛ залетел пресс с коэффициентом 592,но сумма ставки в разы меньше была ,конечно, по сравнению с данным случаем-описанном в посте.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Человеку респект 👍👍 На такой коэффициент влупил !
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Я на хоккей не очень, только НХЛ) но явно не наши КХЛ и тому подобные лиги))
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Меруерт Бикешева
40% WR-0.13% ROI
а чё он прогнозы не дают...?))))))
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Меруерт Бикешева
40% WR-0.13% ROI
красавчик....👍👍👍👍
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aydos.ne
44.4% WR-1.5% ROI
поделись братан
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Владимир Л4
45.1% WR0.02% ROI
Меруерт Бикешеваа чё он прогнозы не дают...?))))))
ему просто повезло
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Сарвар Игамов
52.9% WR3.4% ROI
молодец
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Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
да ладно? удача или рассчитал?
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Просто Тащим
48.5% WR-2.35% ROI
А где сама ставка🤣🤣🤣
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