Каппер поставил 1 600 рублей на хоккей. Кэф экспресса — 95.85. И что в итоге?

Один из игроков букмекерской компании «Мелбет» сделал ставку в 1 600 рублей на четыре матча российских Высшей (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В купон вошли матчи:

«Красная Армия» — «Спартак»: (ставка на ничью);

«Рубин» — «Горняк» Учалы: (ставка на ничью);

«Химик» Воскресенск — «Югра»: (П2 + ТБ 4,5);

«Динамо» Санкт-Петербург — «Нефтяник» Альметьевск: (П2 + ТБ 4,5).

Общий коэффициент составил 95.85.

Во всех поединках игрок ориентировался на статистику команд. И все ставки зашли!

«Красная Армия» — «Спартак» — 3:3 в основное время.

«Рубин» — «Горняк» Учалы — 4:4 в основное время.

«Химик» Воскресенск — «Югра» — 3:4;

«Динамо» Санкт-Петербург — «Нефтяник» Альметьевск— 3:4;

Каппер превратил 1 600 в 151 700 рублей!

Ставите ли вы на хоккей? Какой самый крупный занос? Делитесь в комментариях!