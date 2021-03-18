Каппер поставил 1 600 рублей на хоккей. Кэф экспресса — 95.85. И что в итоге?
Один из игроков букмекерской компании «Мелбет» сделал ставку в 1 600 рублей на четыре матча российских Высшей (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
В купон вошли матчи:
- «Красная Армия» — «Спартак»: (ставка на ничью);
- «Рубин» — «Горняк» Учалы: (ставка на ничью);
- «Химик» Воскресенск — «Югра»: (П2 + ТБ 4,5);
- «Динамо» Санкт-Петербург — «Нефтяник» Альметьевск: (П2 + ТБ 4,5).
Общий коэффициент составил 95.85.
Во всех поединках игрок ориентировался на статистику команд. И все ставки зашли!
- «Красная Армия» — «Спартак» — 3:3 в основное время.
- «Рубин» — «Горняк» Учалы — 4:4 в основное время.
- «Химик» Воскресенск — «Югра» — 3:4;
- «Динамо» Санкт-Петербург — «Нефтяник» Альметьевск— 3:4;
Каппер превратил 1 600 в 151 700 рублей!
Ставите ли вы на хоккей? Какой самый крупный занос? Делитесь в комментариях!
Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Меруерт Бикешева
40% WR-0.13% ROI
Меруерт Бикешева
40% WR-0.13% ROI
aydos.ne
44.4% WR-1.5% ROI
Владимир Л4
45.1% WR0.02% ROI
Меруерт Бикешеваа чё он прогнозы не дают...?))))))
Сарвар Игамов
52.9% WR3.4% ROI
Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
Просто Тащим
48.5% WR-2.35% ROI