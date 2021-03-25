Betting Insider

Каппер поставил 100 рублей на матч с участием «ПСЖ». Сыграла ли его ставка с кэфом 101?

автор Михаил Даньшин

Букмекерская контора «Лига Ставок» недавно опубликовала ставочный купон своего клиента на матч чемпионата Франции. 

На что поставил каппер?

Ставочный купон включал себя ординар на матч «ПСЖ» и «Нанта». Ставка предсказывала исход победителя игры в первом и втором тайме. По мнению каппера, в первом тайме должен был победить «ПСЖ», а во втором – «Нант». Сумма ставки составила всего 100 рублей, а  коэффициент – 101. Вот как выглядел ставочный купон:


К концу первого тайма, «ПСЖ» никак не мог забить в ворота гостей, все шло к тому, что ставка не сыграет. Но Юлиан Дракслер все же сумел забить гол в раздевалку на 42 минуте, обеспечив своей команде победу в первом тайме.

Но после перерыва, мы увидели совершенно другой «Нант». Уже на 59 минуте гости сравняли счет, а на 72 – победный гол в ворота «ПСЖ» забил Мойзес Симон. До конца игры счет не изменился, а это означало, что ставка зашла. Выигрыш составил 10 100 рублей.

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