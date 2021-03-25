Букмекерская контора «Лига Ставок» недавно опубликовала ставочный купон своего клиента на матч чемпионата Франции.

На что поставил каппер?

Ставочный купон включал себя ординар на матч «ПСЖ» и «Нанта». Ставка предсказывала исход победителя игры в первом и втором тайме. По мнению каппера, в первом тайме должен был победить «ПСЖ», а во втором – «Нант». Сумма ставки составила всего 100 рублей, а коэффициент – 101. Вот как выглядел ставочный купон:





К концу первого тайма, «ПСЖ» никак не мог забить в ворота гостей, все шло к тому, что ставка не сыграет. Но Юлиан Дракслер все же сумел забить гол в раздевалку на 42 минуте, обеспечив своей команде победу в первом тайме.

Но после перерыва, мы увидели совершенно другой «Нант». Уже на 59 минуте гости сравняли счет, а на 72 – победный гол в ворота «ПСЖ» забил Мойзес Симон. До конца игры счет не изменился, а это означало, что ставка зашла. Выигрыш составил 10 100 рублей.

А у вас бывали подобные истории? Если да – напишите их в комментариях!