Игрок поставил 790 тысяч на матч РПЛ! И что в итоге?

Букмекерская компания «Лига Ставок» рассказала о крупной ставке на РПЛ одного из своих капперов.



Игрок поставил 790 тысяч рублей на гостевую победу «Ростова» над «Ротором» с форой (-1). Кэф – 3.45.

Все могло пойти не по плану уже в дебюте поединка. Седрик Гогуа забил в ворота гостей, но рефери Кирилл Левников отменил гол после просмотра ВАР. Вскоре опасность возникла уже у ворот «Ротора», но Али Соу не реализовал пенальти.

В конце первого тайма случился еще один спорный момент. Армен Гигович удачно сыграл на добивании, но перед голом мяч попал в руку Максиму Осипенко. После просмотра ВАР арбитр не отменил взятие ворот.

0:1 – уже возврат ставки, но во втором тайме все сложилось как нельзя лучше для каппера. На 59-й и 62-й минуте Понтус Альмквист и Али Соу забили по мячу а в самой концовке Александр Саплинов сделал счет 0:4. Уверенный проход ставки, который принес капперу 2,725 млн рублей!

Что думаете по поводу этой ставки? Возможно, каппер что-то знал? Делитесь в комментариях.