Betting Insider

Каппер угадал два исхода на точный счет в матче «Валенсия» — «Вильярреал»

автор Михаил Даньшин

5 марта, в ходе 26-го тура чемпионата Испании, «Валенсия» встречалась с «Вильярреалом». Игрок поставил на этот матч и выиграл приличную сумму.

Каппер поставил ₽500 на то, что точный счет в первом тайме составит 0:1, а финальный результат будет 2:1. Коэффициент на подобный исход был 70.00.

Такой исход был сделан неслучайно: мужчина анализировал статистику личных противостояний команд. Три из пяти последних очных встреч со счетом 2:1 в пользу «Валенсии». Однако итоговый счет в оставшихся двух матчах составил 2:0. Ставка на победу «Вильярреала» в первом тайме со счетом 0:1 также заходила в одной из пяти прошедших встреч команд.

«Вильярреал» сумел открыть счет в первом тайме, результативной стала 40-я минута матча. Вторая часть сыграла только под конец матча: «Валенсия» сумела сравнять счет на 86-й минуте, а решающий гол был забит уже в добавленное время.

Угаданный точный счет принес капперу  ₽35 тысяч., при ставке всего в ₽500.

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Комментарии
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Владимир Бодимер
33.2% WR-10.48% ROI
Исключительно наугад такие ставятся :-))
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