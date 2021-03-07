Betting Insider

Любитель боев проиграл 138 000 долларов ставкой на UFC 259. В экспрессе были победы Яна, Адесаньи и Махачева

автор Юрий Еремичев

Все три бойца являлись фаворитами. В случае победы игрок мог выиграть $413 тыс.

В экспрессе сыграло только одно событие из трех: Ислам Махачев победил Дрю Добера. В других двух поединках Петр Ян был дисквалифицирован за удар коленом в поединке против Алджемейна Стерлинга, а Исраэль Адесанья решением судей уступил Яну Блаховичу.

В похожей истории оказался и другой беттор, который также собрал экспресс из трех событий. Помимо победы Петра Яна, беттор поставил на бои Магомеда Анкалаева с Никитой Крыловым и Ислама Махачева с Дрю Добером. В оставшихся двух поединках игрок также брал победы россиян, которые были фаворитами.

На этот экспресс игрок поставил ₽1,1 млн. В этот раз в экспрессе сыграло 2 события из трех: Магомед Анкалаев победил Никиту Крылова, а Ислам Махачев задушил Дрю Добера в третьем раунде. 

А на кого ставили вы? Напишите об этом в комментариях

Комментарии
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ЗаРуСь
33.2% WR-2.93% ROI
ставил на Ливерпуль, Ман Сити, Селтик, Галатасарай и место с 1-6 Клэбо
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Osorbek Osorbek
0% WR0% ROI
супер бой
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Евгений Ловчев поделился своим прогнозом на матч РПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Он считает, что победу одержат подопечные Сергея Семака.

«Здесь надо внимательно посмотреть за «Рубином». У него очень хорошая атака – все три нападающих хороши, а двое из них молодые и очень перспективные. Но защита не очень хорошая, поэтому думаю, что все-таки «Зенит», который обладает хорошим нападением, будет забивать.

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Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Рубин» — «Зенит»: прогноз и ставки Евгения Ловчева
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