Любитель боев проиграл 138 000 долларов ставкой на UFC 259. В экспрессе были победы Яна, Адесаньи и Махачева

Все три бойца являлись фаворитами. В случае победы игрок мог выиграть $413 тыс.

В экспрессе сыграло только одно событие из трех: Ислам Махачев победил Дрю Добера. В других двух поединках Петр Ян был дисквалифицирован за удар коленом в поединке против Алджемейна Стерлинга, а Исраэль Адесанья решением судей уступил Яну Блаховичу.

В похожей истории оказался и другой беттор, который также собрал экспресс из трех событий. Помимо победы Петра Яна, беттор поставил на бои Магомеда Анкалаева с Никитой Крыловым и Ислама Махачева с Дрю Добером. В оставшихся двух поединках игрок также брал победы россиян, которые были фаворитами.

На этот экспресс игрок поставил ₽1,1 млн. В этот раз в экспрессе сыграло 2 события из трех: Магомед Анкалаев победил Никиту Крылова, а Ислам Махачев задушил Дрю Добера в третьем раунде.

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