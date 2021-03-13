Капперу грозит 5 лет тюрьмы. Он угрожал спортсменам после проигранных ставок

24-летний Бен Патц, также известный под ником Parlay Patz, был арестован полицией 5 марта.

Чем он так известен? Бен прославился в 2019 году, после выхода статьи на сайте Action Network. В этой статье говорилось о том, что за 50 дней он выиграл $1,1 млн. Примечательно, что Бен ставил только экспрессами. Также известно, что все события имели очень высокие коэффициенты.

Причина задержания довольно необычна: все дело в его реакции на проигрыши. После них Патц писал спортсменам в инстаграме, из-за которых, по его мнению, он проигрывал. Среди наиболее жестоких обращений можно выделить следующие: «Вскрою тебе глотку тупым ножом», «отрежу головы твоей семье и закопаю их живьем» и т.д.

А Джулиану Эдельману, ресиверу «Нью-Ингленд Пэтриотс», каппер угрожал изнасиловать и убить всю его семью.

А как вы восстанавливаетесь после проигрыша? Делитесь своим мнением в комментариях