Betting Insider

Каппер выиграл почти 50 тыс рублей, поставив 20 рублей на матчи Лиги чемпионов

Клиент «Фонбет» из Нижегородской области собрал экспресс на 7 матчей Лиги чемпионов. Общий коэффициент купона составил 2466.17. 

В основном он ставил на победу одной из команд, а также на ничейные результаты.

Каппер спрогнозировал, что «Ренн» и «Краснодар» разойдутся миром, как и «Челси» с «Севильей», а «Ювентус» , «Брюгге», «Лацио», «Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» свои матчи выиграют. 

В итоге игрок оказался прав: 

Средний коэффициент на каждое событие составил примерно 3.4. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 49 323 рублей при ставке всего лишь в 20 рублей.

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Источник фото: eurosport.ru

Комментарии
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Я хочу как сделать близ
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ой издаболы...
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везет же людям
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Копируют Новости с фонбета😁даже комментарии не поменяли клоуны😂
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Ответ на комментарий Просто Тащим 
Betting Insider не копирует новости с других ресурсов – мы рассказываем истории успеха капперов, чтобы показать, что такие выигрыши вообще возможны. Если у вас есть история о ставках, которой бы вы хотели поделиться – напишите ryabkin@sports.ru
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Жаль не могу фото с фонбета прикрепить, чтобы люди посмотрели как вы работаете😂
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красавчик!
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на длительном периоде никто не может выиграт с экспрессом
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