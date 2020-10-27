Каппер выиграл почти 50 тыс рублей, поставив 20 рублей на матчи Лиги чемпионов

Клиент «Фонбет» из Нижегородской области собрал экспресс на 7 матчей Лиги чемпионов. Общий коэффициент купона составил 2466.17.

В основном он ставил на победу одной из команд, а также на ничейные результаты.

Каппер спрогнозировал, что «Ренн» и «Краснодар» разойдутся миром, как и «Челси» с «Севильей», а «Ювентус» , «Брюгге», «Лацио», «Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» свои матчи выиграют.

В итоге игрок оказался прав:

В матче «Ренн» – «Краснодар» ничья;

Киевское «Динамо» проиграло «Ювентусу»;

«Манчестер Юнайтед» одолел «ПСЖ»;

«Лейпциг» победил «Истанбул»;

В матче «Челси» – «Севилья» ничья;

«Лацио» одолел «Боруссию» из Дортмунда;

«Зенит» проиграл «Брюгге»;

Средний коэффициент на каждое событие составил примерно 3.4. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 49 323 рублей при ставке всего лишь в 20 рублей.

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Источник фото: eurosport.ru