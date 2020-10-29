152 тысячи с 20 рублей – каппер поставил на футбольные матчи семи чемпионатов

Клиент «Фонбет» из Ростовской области собрал экспресс на матчи чемпионатов Бельгии, Португалии, АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1. Общий коэффициент купона составил 7609.66.

Каппер ставил в основном на аутсайдеров. Во всех играх клиент «Фонбет» выбрал исход, дважды поставив на победу хозяев, столько же раз – на ничью и трижды – на победу гостей.

Купон:

«Астон Вилла» – «Лидс Юнайтед»: Поб 2 (Кэф 3.40 );

); «Эльче» – «Валенсия»: Поб 1 (Кэф 3.20 );

); «Стад Ренн» – «Анжер »: Поб 1 (Кэф 3.80 );

); «Штуттгарт» – «Кельн»: Ничья (Кэф 5.80 );

); «Сассуоло» – «Торино»: Ничья (Кэф 4.30 );

); «Тондела» – «Портимоненше»: Поб 1 (Кэф 3.60 );

); «Кортрийк» – «Андерлехт»: Поб 2 (Кэф 2.05).

Любопытной оказалась ставка на исход матча «Лидс» – «Астон Вилла». Хозяева не побеждали в двух матчах кряду, а гости не проигрывали в АПЛ восемь встреч подряд. Каппер оказался прав, поставив на победу «Лидса».



Ставки были рискованными, самый маленький коэффициент составил 2.05, остальные были не ниже 3.20. Расчетливость игрока помогла ему выиграть 152 193 рубля при ставке в 20 рублей.

Источник: https://img.championat.com/new...

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