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152 тысячи с 20 рублей – каппер поставил на футбольные матчи семи чемпионатов

Клиент «Фонбет» из Ростовской области собрал экспресс на матчи чемпионатов Бельгии, ПортугалииАПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1. Общий коэффициент купона составил 7609.66.

Каппер ставил в основном на аутсайдеров. Во всех играх клиент «Фонбет» выбрал исход, дважды поставив на победу хозяев, столько же раз – на ничью и трижды – на победу гостей. 

Купон:

  • «Астон Вилла» – «Лидс Юнайтед»: Поб 2 (Кэф 3.40);
  • «Эльче» – «Валенсия»: Поб 1 (Кэф 3.20);
  • «Стад Ренн» – «Анжер »: Поб 1 (Кэф 3.80);
  • «Штуттгарт» – «Кельн»: Ничья (Кэф 5.80);
  • «Сассуоло» – «Торино»: Ничья (Кэф 4.30);
  • «Тондела» – «Портимоненше»: Поб 1 (Кэф 3.60);
  • «Кортрийк» – «Андерлехт»: Поб 2 (Кэф 2.05).

Любопытной оказалась ставка на исход матча «Лидс» – «Астон Вилла». Хозяева не побеждали в двух матчах кряду, а гости не проигрывали в АПЛ восемь встреч подряд. Каппер оказался прав, поставив на победу «Лидса».

Ставки были рискованными, самый маленький коэффициент составил 2.05, остальные были не ниже 3.20. Расчетливость игрока помогла ему выиграть 152 193 рубля при ставке в 20 рублей.

Источник: https://img.championat.com/new...

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Daniel Ortegа51.2% WR-4.76% ROI
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Хорошего дня и удачных исходов ВСЕМ !!! Сегодня проснулся в хорошем настроении,несмотря на проигрыш Ю Американского Кубка...
Выбор на сегодня не велик,поэтому каждая ставка более тщательно продумана,но в бк делаю эти же ставки, но с незначительными💵, и одинарами! ТБ дивизиона2 Нидерланд. Обе команды забивающие и жду голевого футбола сегодня!
Любителям экстрима -одинар ТБ 4,5 и добавить ТБ молодёжки чемпионата РФ...
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yakupov.radmir.8743.8% WR2.3% ROI
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Плюсовую фору на гостей взял по причине того что точно не сыграют Коваленко, Фернандо, Дентиньо и Коноплянка, помимо этого матчи еврокубков предполагают ротацию в составе, кому-то нужно давать из лидеров отдыхать. У Мариуполя проблем тоже хватает, нельзя использовать игроков находящихся в аренде, плюс Быков отбывает дисквалификацию. Шахтёр скорее всего добьётся победы, но Мариуполь тоже должен побороться, шанс на ничью у гостей есть, но придётся потрудиться и навязать борьбу. Вызов для ТШ гостей, с таким соперником они ещё в этом сезоне не бодались.
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