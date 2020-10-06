Каппер поднял 93 тысячи с 20 рублей на матчах топ-чемпионатов

Клиент «Фонбет» из Подмосковья собрал экспресс на матчи РПЛ, АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1. Общий коэффициент купона составил 8629.44. Однако матч «Ювентус» – «Наполи» был перенесен, возврат уменьшил коэффициент (4664.56).
Каппер не хотел рисковать и ставил на фаворитов. Ставка на голы обеих команд проходила в трех последних очных встречах «МЮ» и «Тоттенхэма». «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в двух из трех предыдущих встреч на своем поле.
Каппер оказался прав:
- В матче «Сочи» – «Ростов» забили обе команды;
- «Арсенал» победил «Шеффилд Юнайтед»;
- В матче «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» забили обе команды;
- «Алавес» не проиграл «Атлетику» из Бильбао;
- В матче «Барселона» – «Севилья» забили обе команды.
Коэффициенты на все события в экспрессе были меньше 2.00. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 93 291 рубль при ставке всего в 20 рублей.
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Источник: https://www.fonbet.ru/news/win...