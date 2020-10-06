Betting Insider

Каппер поднял 93 тысячи с 20 рублей на матчах топ-чемпионатов

Клиент «Фонбет» из Подмосковья собрал экспресс на матчи РПЛ, АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1. Общий коэффициент купона составил 8629.44. Однако матч «Ювентус» – «Наполи» был перенесен, возврат уменьшил коэффициент (4664.56). 

Каппер не хотел рисковать и ставил на фаворитов. Ставка на голы обеих команд проходила в трех последних очных встречах  «МЮ» и «Тоттенхэма». «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в двух из трех предыдущих встреч на своем поле.

Каппер оказался прав: 

Коэффициенты на все события в экспрессе были меньше 2.00. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 93 291 рубль при ставке всего в 20 рублей.

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Источник: https://www.fonbet.ru/news/win...

Комментарии
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Вау
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Бывает....
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Фартануло,но наверное жалеет что хотя бы 100 не поставил)
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что за капер,как найти?
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Нормально фартануло🤑👍
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Красавчик
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это все херня. чтобы интрига появилась у людей.
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поставил 20р??? А ничё что на фонбете минимальная ставка 30р
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развод, чтоб все бросились экспресс собирать
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Первое , скрин расчёта фонбета выглядит не так))
Второе, авторы забыли написать что он 93291 рубль проставил по 20₽ напротяжение года и вышел в 0₽ ))) 
вот это был бы репортаж))) не могут нифига народ завлекать))))
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В рамках очных противостояний, конечно же, нужно отмечать довольно-таки интересные моменты, потому что, когда играют сборные, то с трудом хочется как-то отталкиваться от личных встреч, поскольку они не всегда отображают действительность. Тут мы тоже так делать не будем, лучше посмотрим на крайнюю форму команд, потому что сейчас она действительно различная. Нужно понимать, к примеру, что Испания в родных стенах играет максимально сложно, команда просто громит своих оппонентов, а вот уровень сборной Швейцарии оставляет желать лучшего, потому что они сильно проседают по составу, сильно проседают по каким-то командным действиям и на выезде соперничать с таким величайшим оппонентом будет трудно.
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Всем привет.
Очень много отрицательных коментов в сторону Беларуси, даже не знаю почему.
Да не буду отрицать , что матч для Беларусав очень и очень не простой но все же.
Тут нужно понимать :
- МАРХЕЛЬ это не тренер сборной , это человек который назначен на пост главного тренера для галочки.
- Ребята которые будут играть , они будут играть друг за друга, и бится за себя , и за того парня.
Да я не спорю , что матч может закончится для нашей сборной очень печально, ну я всё-таки надеюсь что ребята которые будут играть , они в первую очередь будут играть за идею , за свою идею.
И я думаю что они смогут доказать , что белорусов не стоит , недооценивать.
Я/МЫ 97%!!! ВСЕМ УДАЧИ.
0
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