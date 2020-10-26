Победа Хабиба принесла капперу 3,1 млн рублей

Клиент «Лиги Ставок» поставил 2,45 млн рублей на победу Хабиба Нурмагомедова. Коэффициент на бой с Гэтжи составил 1.27.

Начало поединка наверняка выдалось волнительным для беттера: Хабиб пропустил пару ударов. Затем ситуация выровнялась, а в начале второго раунда Нурмагомедов провел удушающий прием.

Каппер заключил рекордное пари на UFC 254 в БК «Лига Ставок» и выиграл 3,1 млн рублей.

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