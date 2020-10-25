Каппер выиграл больше 1,5 млн рублей на матчах Лиги чемпионов и КХЛ

Клиент «Фонбет» из Приморского края собрал экспресс на 5 матчей Лиги Чемпионов и 1 игру КХЛ. Общий коэффициент купона составил 81.68.

В основном каппер ставил на тоталы, а также на исход и фору угловых.

Клиент «Фонбет» прогнозировал, что «Локомотив» забьет больше 1 гола в матче против «Зальцбурга». Ставка на тотал меньше 3,5 в матче «Аякс» – «Ливерпуль» казалась заведомо сомнительной – обе команды славятся своей атакой и много забивают.

На первый взгляд, прогнозы казались спорными, но в итоге каппер оказался прав:

В матче «Аякс» – «Ливерпуль» ТМ 3,5;

«Олимпиакос» победил «Марсель»;

В первом периоде матча «Динамо» Москва – «Динамо Минск» было забито 2 шайбы;

«Бавария» забила больше 2 мячей в ворота «Атлетико»;

«Локомотив» на выезде забил дважды.

Коэффициенты на каждое событие в экспрессе были не ниже 1.85. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 1 633 600 рублей при ставке в 20 000 рублей.

Источник обложки: https://fclmnews.ru/foto/10084...

Читайте также:

Каппер из Подмосковья выиграл 1,5 млн рублей за экспресс на US Open, НХЛ и НБА

Матчи «Баварии», «Трактора» и других принесли капперу выигрыш в 57 000 рублей

Букмекеры: Мбаппе перейдет в «Реал» в конце сезона-2020/21