Каппер выиграл больше 1,5 млн рублей на матчах Лиги чемпионов и КХЛ

Клиент «Фонбет» из Приморского края собрал экспресс на 5 матчей Лиги Чемпионов и 1 игру КХЛ. Общий коэффициент купона составил 81.68.
В основном каппер ставил на тоталы, а также на исход и фору угловых.
Клиент «Фонбет» прогнозировал, что «Локомотив» забьет больше 1 гола в матче против «Зальцбурга». Ставка на тотал меньше 3,5 в матче «Аякс» – «Ливерпуль» казалась заведомо сомнительной – обе команды славятся своей атакой и много забивают.
На первый взгляд, прогнозы казались спорными, но в итоге каппер оказался прав:
- В матче «Аякс» – «Ливерпуль» ТМ 3,5;
- «Олимпиакос» победил «Марсель»;
- В первом периоде матча «Динамо» Москва – «Динамо Минск» было забито 2 шайбы;
- «Бавария» забила больше 2 мячей в ворота «Атлетико»;
- «Локомотив» на выезде забил дважды.
Коэффициенты на каждое событие в экспрессе были не ниже 1.85. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 1 633 600 рублей при ставке в 20 000 рублей.
Источник обложки: https://fclmnews.ru/foto/10084...
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