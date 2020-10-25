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Каппер выиграл больше 1,5 млн рублей на матчах Лиги чемпионов и КХЛ

Клиент «Фонбет» из Приморского края собрал экспресс на 5 матчей Лиги Чемпионов и 1 игру КХЛ. Общий коэффициент купона составил 81.68. 

В основном каппер ставил на тоталы, а также на исход и фору угловых. 

Клиент «Фонбет» прогнозировал, что «Локомотив» забьет больше 1 гола в матче против «Зальцбурга». Ставка на тотал меньше 3,5 в матче «Аякс» – «Ливерпуль» казалась заведомо сомнительной – обе команды славятся своей атакой и много забивают.

На первый взгляд, прогнозы казались спорными, но в итоге каппер оказался прав: 

Коэффициенты на каждое событие в экспрессе были не ниже 1.85. Расчетливость игрока помогла ему сорвать куш в 1 633 600 рублей при ставке в 20 000 рублей.

Источник обложки: https://fclmnews.ru/foto/10084...

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Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 в матче Боруссия М — Реал Мадрид. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.

У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.

Источник: РБ
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Бавараская машина уничтожает абсолютно всех, практически не ошибаясь. В этой лиге чемпионов мюнхенцы уже разгромили Атлетико Мадрид, команду, которая славится своей обороной. В последних пяти матчах они забили целых 20 мячей! Да, есть некоторые кадровые проблемы, но они не значительны. Матч проходит в России, но преимуществом Локомотива это назвать нельзя. Ушёл лидер, Алексей Миранчук, Николич не может поставить стабильную игру в команде. Москвичи потеряли очки с аутсайдером чемпионата - Ротором, это был последний матч пере ЛЧ для них. В общем Бавария уничтожит Локомотив. Без вариантов.
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