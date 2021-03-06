Betting Insider

Хабиб хочет играть за «Спартак». Букмекеры подсчитали его шансы на переход

автор Михаил Даньшин

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Во время зимней паузы РПЛ, Хабиб Нурмагомедов успел погостить на сборах у «Спартака» в Дубае. Он даже провел двухсторонний матч с участием Евгения Савина, которому позже дал интервью. В ходе их беседы выяснилось, что Хабиб однажды хотел бы поиграть за «Спартак», ведь именно этот клуб поддерживал его покойный отец.

Каковы шансы на то, что Хабиб станет игроком «Спартака»?

Букмекерская контора Betcity не верит, что дебют состоится в этом году: на это событие дают коэффициент 200 (0,5% вероятность). Вот полный список ставок, которые связаны с потенциальной карьерой Хабиба в футболе:

  • Дебютирует за «Спартак» в 2021 году – 200 (0,5%)
  • Сыграет за любую другую команду – 3.0 (33%)
  • Не начнет футбольную карьеру до конца года –1,50 (66.6%)

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру бойца в октябре 2020 года. Причина была в желании проводить больше времени с семьей после смерти отца. В январе этого года стало известно, что Хабиб хочет начать футбольную карьеру.

Что вы думаете по этому поводу? Заиграл бы Хабиб в «Спартаке»?

Комментарии
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Гулназ Баймагамбетова
0% WR0% ROI
Привет
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Гулназ Баймагамбетова
0% WR0% ROI
как дила не знкаомиты
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2.29Победит Милан
Верона — Милан| Чемпионат Италии
Верона — Милан| Чемпионат Италии
В 26-м туре итальянской Серии А «Верона» дома примет «Милан». Команда со второго места приезжает в гости к клубу из середины таблицы.

«Милан» недавно потерял лидерство в чемпионате, которое он так долго сохранял. Команда Пиоли почти не проигрывала в первой части сезона и имела большой отрыв от преследователей. Однако со временем «Милан» стал совершать ошибки и терять очки, а «Интер» в это время догнал его и сейчас опередил. На данный момент клуб Пиоли отстает от команды Конте на шесть баллов.

При этом «Милан» снизу уже поджимают «Ювентус» и «Аталанта», которые отстают от него на четыре балла. Однако такое положение не способствует победам миланцев. Они выиграли только в одном и четырех последних туров.

«Верона» же является крепким середняком Серии А. Она идет восьмой, имея в активе 38 баллов. «Лацио» с седьмой позиции ей будет, возможно, трудно догнать. Зато команды ниже уже сильно отстали от веронцев, поэтому клуб закрепился выше девятого места.

Оба клуба в последнее время играют нестабильно и не так часто побеждают. Хотя «Верона» в последнее время выступает чуть лучше, она не проигрывает четыре тура. За это время веронцы смогли, например, противостоять «Ювентусу» (1:1). А вот «Милан» не так давно проиграл и «Интеру» (0:3), и «Специи» (0:2).

Я все-таки верю в «Милан». Пиоли настроит свою команду по-боевому. Соперник у них в этом туре не такой грозный, да и по победам «Милан» сейчас соскучился. Недосчитается клуб, конечно, пары важных игроков. Ибрагимович и Чалханоглу находятся в лазарете. Но состав у «Милана» все равно сильнее, чем у «Вероны».

Предложу поставить на простой вариант – победа «Милана». Этому клубу сейчас нужны победы и он, я надеюсь, начнет их регулярно добиваться.

Источник: Vseprosport
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