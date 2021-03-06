Хабиб хочет играть за «Спартак». Букмекеры подсчитали его шансы на переход

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Во время зимней паузы РПЛ, Хабиб Нурмагомедов успел погостить на сборах у «Спартака» в Дубае. Он даже провел двухсторонний матч с участием Евгения Савина, которому позже дал интервью. В ходе их беседы выяснилось, что Хабиб однажды хотел бы поиграть за «Спартак», ведь именно этот клуб поддерживал его покойный отец.

Каковы шансы на то, что Хабиб станет игроком «Спартака»?

Букмекерская контора Betcity не верит, что дебют состоится в этом году: на это событие дают коэффициент 200 (0,5% вероятность). Вот полный список ставок, которые связаны с потенциальной карьерой Хабиба в футболе:

Дебютирует за «Спартак» в 2021 году – 200 (0,5%)

Сыграет за любую другую команду – 3.0 (33%)

Не начнет футбольную карьеру до конца года –1,50 (66.6%)

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру бойца в октябре 2020 года. Причина была в желании проводить больше времени с семьей после смерти отца. В январе этого года стало известно, что Хабиб хочет начать футбольную карьеру.

Что вы думаете по этому поводу? Заиграл бы Хабиб в «Спартаке»?