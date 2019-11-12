«Это была славная охота», – так Хабиб прокомментировал победу над Порье на UFC 242.
Напомним, что Нурмагомедов задушил своего соперника в третьем раунде, защитив титул во второй раз. После этого боя его серия продлилась – 27 побед и ноль поражений.
Однако непобедимым его назвать нельзя – под одной из своих публикаций в Instagram, он назвал того, кто это уже делал:
«Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки. Я был крайне возмущён после поединка, так как мой отец не дал нам побороться до конца, говоря ему, Мухаммад не убивай моего сына, он мне ещё нужен».
- Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов достигнет отметки в 30 выигранных боев на профессиональном уровне, коэффициент – 1.55. На то, что этого не произойдет, можно поставить за 2.30.
Хабиб потерял почти 18 кг во время сгонки веса
В сентябре Хабиб рассказывал о своем желании провести еще четыре боя прежде, чем закончить карьеру. Однако его отец не согласен – он считает, что придется уйти через два или три боя.
Такие опасения связаны с предыдущими проблемами из-за сгонки веса. Отец Хабиба признался, что во время подготовки к бою с Тони Фергюсоном в 2017 году, у его сына произошло критическое обезвоживание, появилась боль в почках и печени. Из-за этого Нурмагомедов был госпитализирован и поединок пришлось отменить.
«Хабиб — это не боец ММА, а чистый дзюдоист. У него постоянно идёт сгонка, а ведь она нередко становилась причиной смерти для некоторых бойцов. Да и любая такая подготовка не может пройти бесследно и оказать влияния на здоровье. Есть вероятность, что он проведет ещё два боя — и всё», – эксперт букмекерской компании «Лига ставок» Егор Митрушкин.
- Поставить на то, что Хабиб объявит о завершении карьеры до конца 2020 года можно с коэффициентом 9.00, на то, что этого не произойдет – за 1.03.
Так или иначе, в октагоне победить Орла хотят все. Выстроилась целая очередь.
Бой с Фергюсоном срывался четыре раза
30 октября президент UFC Дэйн Уайт подтвердил слухи о том, что ведутся переговоры по организации боя между Хабибом и Тони Фергюсоном:
«Нет никаких препятствий по организации данного боя. Поединок находится в разработке.
Всем очевидно, что этот бой должен быть следующим, так что он обязательно произойдет. Ожидайте схватку в первом квартале 2020 года».
- В этой паре букмекеры отдают предпочтение Хабибу, его победа оценивается кэфом 1.34.
- За победу Фергюсона дают 3.28.
Жорж Сен-Пьер: «Я готов вернуться ради боя против Хабиба»
Легендарный олд может вернуться в октагон. Зачем? Менеджеры уверены, что это будет исторический бой и просто грандиозное шоу – и при этом более кассовым, чем любые другие возможными соперниками.
Сен-Пьеру 38 лет, но он продолжает работать в зале и по прогнозам тренеров, единственно, в чем он может уступить Хабибу – сгонка веса.
Если канадец станет одним из соперников Нурмагамедова, их шансы оценивают следующим образом:
- Победа Хабиба – 1.31;
- Победа Жоржа Сен-Пьера – 3.52.
Реванш с Конором
Конор так сильно хочет вернуться в игру и взять реванш у Хабиба, что приехал в Москву. Сначала бойцы ругались в Твиттере, а потом МакГрегор пригласил своего оппонента в отель «Ритц Карлтон».
Однако на это все отреагировали – не словом, а делом – только фанаты дагестанца. Около ста человек собралось у отеля, ожидая появления ирландца, а кто-то даже пробрался на пресс-конференцию и попытался напасть на него, кинув бутылку.
Пока это все, что получил Конор. Возможный реванш прокомментировал Хабиб:
«Чтобы подраться в UFС за пояс, я выиграл 9-10 боев. Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно».
Если когда-нибудь реванш состоится, букмекеры оценивают шансы бойцов следующими коэффициентами:
- Победа Хабиба – 1.31;
- Победа Конора – 3.50.
Кто еще может подраться с Хабибом?
Также в числе возможных будущих соперников Орла называют Нэйта Диаса. Котировки на их возможный бой:
- Победа Хабиба – 1.26;
- Победа Диаса – 3.88.
Слух о бое против Флойда Мэйвезера по словам Нурмагомедова маловероятен:
«Если бы он перешел в ММА – мы бы подрались, но я не думаю, что такое возможно».
Отметим, что букмекеры открыли линию на боксерский матч, а не по правилам ММА. Шансы бойцов оцениваются следующими коэффициентами:
- Победа Хабиба – 9.20;
- Победа Флойда – 1.04.
Какую пару вы хотите увидеть в октагоне, и кто победит? Пишите свои варианты в комментариях
На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!