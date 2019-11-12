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Хабиб может закончить карьеру через два боя из-за сгонки веса. Фергюсон, Сен-Пьер и Конор – эксперты оценили шансы против всех возможных соперников

«Это была славная охота», – так Хабиб прокомментировал победу над Порье на UFC 242.

Напомним, что Нурмагомедов задушил своего соперника в третьем раунде, защитив титул во второй раз. После этого боя его серия продлилась – 27 побед и ноль поражений.

Однако непобедимым его назвать нельзя – под одной из своих публикаций в Instagram, он назвал того, кто это уже делал:

«Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки. Я был крайне возмущён после поединка, так как мой отец не дал нам побороться до конца, говоря ему, Мухаммад не убивай моего сына, он мне ещё нужен».

  • Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов достигнет отметки в 30 выигранных боев на профессиональном уровне, коэффициент – 1.55. На то, что этого не произойдет, можно поставить за 2.30.


Хабиб потерял почти 18 кг во время сгонки веса 

В сентябре Хабиб рассказывал о своем желании провести еще четыре боя прежде, чем закончить карьеру. Однако его отец не согласен – он считает, что придется уйти через два или три боя.

Такие опасения связаны с предыдущими проблемами из-за сгонки веса. Отец Хабиба признался, что во время подготовки к бою с Тони Фергюсоном в 2017 году, у его сына произошло критическое обезвоживание, появилась боль в почках и печени. Из-за этого Нурмагомедов был госпитализирован и поединок пришлось отменить.

«Хабиб — это не боец ММА, а чистый дзюдоист. У него постоянно идёт сгонка, а ведь она нередко становилась причиной смерти для некоторых бойцов. Да и любая такая подготовка не может пройти бесследно и оказать влияния на здоровье. Есть вероятность, что он проведет ещё два боя — и всё», – эксперт букмекерской компании «Лига ставок» Егор Митрушкин.

  • Поставить на то, что Хабиб объявит о завершении карьеры до конца 2020 года можно с коэффициентом 9.00, на то, что этого не произойдет – за 1.03.

Так или иначе, в октагоне победить Орла хотят все. Выстроилась целая очередь.


Бой с Фергюсоном срывался четыре раза

30 октября президент UFC Дэйн Уайт подтвердил слухи о том, что ведутся переговоры по организации боя между Хабибом и Тони Фергюсоном:

«Нет никаких препятствий по организации данного боя. Поединок находится в разработке.

Всем очевидно, что этот бой должен быть следующим, так что он обязательно произойдет. Ожидайте схватку в первом квартале 2020 года».

  • В этой паре букмекеры отдают предпочтение Хабибу, его победа оценивается кэфом 1.34.
  • За победу Фергюсона дают 3.28.

Жорж Сен-Пьер: «Я готов вернуться ради боя против Хабиба»

Легендарный олд может вернуться в октагон. Зачем? Менеджеры уверены, что это будет исторический бой и просто грандиозное шоу – и при этом более кассовым, чем любые другие возможными соперниками. 

Сен-Пьеру 38 лет, но он продолжает работать в зале и по прогнозам тренеров, единственно, в чем он может уступить Хабибу – сгонка веса. 

Если канадец станет одним из соперников Нурмагамедова, их шансы оценивают следующим образом:

  • Победа Хабиба – 1.31;
  • Победа Жоржа Сен-Пьера – 3.52.

Реванш с Конором 

Конор так сильно хочет вернуться в игру и взять реванш у Хабиба, что приехал в Москву. Сначала бойцы ругались в Твиттере, а потом МакГрегор пригласил своего оппонента в отель «Ритц Карлтон». 

Однако на это все отреагировали – не словом, а делом – только фанаты дагестанца. Около ста человек собралось у отеля, ожидая появления ирландца, а кто-то даже пробрался на пресс-конференцию и попытался напасть на него, кинув бутылку. 

Пока это все, что получил Конор. Возможный реванш прокомментировал Хабиб:

«Чтобы подраться в UFС за пояс, я выиграл 9-10 боев. Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно».

Если когда-нибудь реванш состоится, букмекеры оценивают шансы бойцов следующими коэффициентами:

  • Победа Хабиба – 1.31;
  • Победа Конора – 3.50.

Кто еще может подраться с Хабибом?

Также в числе возможных будущих соперников Орла называют Нэйта Диаса. Котировки на их возможный бой:

  • Победа Хабиба – 1.26;
  • Победа Диаса – 3.88.

Слух о бое против Флойда Мэйвезера по словам Нурмагомедова маловероятен:

«Если бы он перешел в ММА – мы бы подрались, но я не думаю, что такое возможно».

Отметим, что букмекеры открыли линию на боксерский матч, а не по правилам ММА. Шансы бойцов оцениваются следующими коэффициентами:

  • Победа Хабиба – 9.20;
  • Победа Флойда – 1.04.

Какую пару вы хотите увидеть в октагоне, и кто победит? Пишите свои варианты в комментариях

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Комментарии
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Флойд победит в боксе, Хабиб – в ММА
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Конар МакНАггетс и бальшую ФРИ пажалст
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Хабиб vs Масвидаль
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за Хабиба 3.45
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А в более тяжёлый вес он ссыт перейти?
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Ответ на комментарий Ben Franco 
Это не легко, если ты не в курсе. Это перестраивать свою тактику, изучать всех соперников, наращивать мышечную массу. Или ты думаешь, что только он гоняет вес? Да 90% бойцов гоняют вес
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В его последнем бое буду болеть против него. Иначе непомерность его понтов передушит всех нас. Нам не нужен культ Хабиба - героя и мессии всея России. Надеюсь, его остановят. Даже махачкалинцы уже стыдливо отводят глаза, когда слышат его имя. Я - русский, но у меня очень много друзей и знакомых в Дагестане, куда я приезжал год назад, как раз после его победы над Макгрегором. Поздравил - а они головы опускают. Удивился. А они говорят: "Устали мы..."
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Ответ на комментарий Rasul Kurbanov1 
Одно дело - гонять 3-5 кг., а другое дело - гонять 15 -20 кг. Хабиб при выходе в клетку зачастую весит гораздо больше своих соперников, а вообще взвешивать бойцов за 1-2 дня до боя - и*******, ведь данную п*******у нужно проводить непосредственно перед выходом в клетку, тогда и будет ясно, кто действительно крут в своей весовой категории.
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