«Это была славная охота», – так Хабиб прокомментировал победу над Порье на UFC 242.

Напомним, что Нурмагомедов задушил своего соперника в третьем раунде, защитив титул во второй раз. После этого боя его серия продлилась – 27 побед и ноль поражений.

Однако непобедимым его назвать нельзя – под одной из своих публикаций в Instagram, он назвал того, кто это уже делал:

«Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки. Я был крайне возмущён после поединка, так как мой отец не дал нам побороться до конца, говоря ему, Мухаммад не убивай моего сына, он мне ещё нужен».

Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов достигнет отметки в 30 выигранных боев на профессиональном уровне, коэффициент – 1.55. На то, что этого не произойдет, можно поставить за 2.30.





Хабиб потерял почти 18 кг во время сгонки веса

В сентябре Хабиб рассказывал о своем желании провести еще четыре боя прежде, чем закончить карьеру. Однако его отец не согласен – он считает, что придется уйти через два или три боя.

Такие опасения связаны с предыдущими проблемами из-за сгонки веса. Отец Хабиба признался, что во время подготовки к бою с Тони Фергюсоном в 2017 году, у его сына произошло критическое обезвоживание, появилась боль в почках и печени. Из-за этого Нурмагомедов был госпитализирован и поединок пришлось отменить.

«Хабиб — это не боец ММА, а чистый дзюдоист. У него постоянно идёт сгонка, а ведь она нередко становилась причиной смерти для некоторых бойцов. Да и любая такая подготовка не может пройти бесследно и оказать влияния на здоровье. Есть вероятность, что он проведет ещё два боя — и всё», – эксперт букмекерской компании «Лига ставок» Егор Митрушкин.

Поставить на то, что Хабиб объявит о завершении карьеры до конца 2020 года можно с коэффициентом 9.00, на то, что этого не произойдет – за 1.03.

Так или иначе, в октагоне победить Орла хотят все. Выстроилась целая очередь.





Бой с Фергюсоном срывался четыре раза

30 октября президент UFC Дэйн Уайт подтвердил слухи о том, что ведутся переговоры по организации боя между Хабибом и Тони Фергюсоном:

«Нет никаких препятствий по организации данного боя. Поединок находится в разработке.

Всем очевидно, что этот бой должен быть следующим, так что он обязательно произойдет. Ожидайте схватку в первом квартале 2020 года».

В этой паре букмекеры отдают предпочтение Хабибу, его победа оценивается кэфом 1.34 .

. За победу Фергюсона дают 3.28.

Жорж Сен-Пьер: «Я готов вернуться ради боя против Хабиба»

Легендарный олд может вернуться в октагон. Зачем? Менеджеры уверены, что это будет исторический бой и просто грандиозное шоу – и при этом более кассовым, чем любые другие возможными соперниками.

Сен-Пьеру 38 лет, но он продолжает работать в зале и по прогнозам тренеров, единственно, в чем он может уступить Хабибу – сгонка веса.

Если канадец станет одним из соперников Нурмагамедова, их шансы оценивают следующим образом:

Победа Хабиба – 1.31 ;

; Победа Жоржа Сен-Пьера – 3.52.

Реванш с Конором

Конор так сильно хочет вернуться в игру и взять реванш у Хабиба, что приехал в Москву. Сначала бойцы ругались в Твиттере, а потом МакГрегор пригласил своего оппонента в отель «Ритц Карлтон».

Однако на это все отреагировали – не словом, а делом – только фанаты дагестанца. Около ста человек собралось у отеля, ожидая появления ирландца, а кто-то даже пробрался на пресс-конференцию и попытался напасть на него, кинув бутылку.

Пока это все, что получил Конор. Возможный реванш прокомментировал Хабиб:

«Чтобы подраться в UFС за пояс, я выиграл 9-10 боев. Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно».

Если когда-нибудь реванш состоится, букмекеры оценивают шансы бойцов следующими коэффициентами:

Победа Хабиба – 1.31 ;

; Победа Конора – 3.50.

Кто еще может подраться с Хабибом?

Также в числе возможных будущих соперников Орла называют Нэйта Диаса. Котировки на их возможный бой:

Победа Хабиба – 1.26 ;

; Победа Диаса – 3.88.

Слух о бое против Флойда Мэйвезера по словам Нурмагомедова маловероятен:

«Если бы он перешел в ММА – мы бы подрались, но я не думаю, что такое возможно».

Отметим, что букмекеры открыли линию на боксерский матч, а не по правилам ММА. Шансы бойцов оцениваются следующими коэффициентами:

Победа Хабиба – 9.20 ;

; Победа Флойда – 1.04.

Какую пару вы хотите увидеть в октагоне, и кто победит? Пишите свои варианты в комментариях

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!



Прогнозы на хоккей

Прогнозы на баскетбол

Прогнозы на теннис