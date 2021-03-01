ЦСКА и «Ак Барс» – фавориты Кубка Гагарина, а СКА лишь третий! Букмекеры назвали главных претендентов на Кубок Гагарина

2 марта стартует плей-офф КХЛ, в котором 16 команд вступают в борьбу за Кубок Гагарина! Кто же возьмет заветный трофей?

Букмекеры уже подготовили линию на то, кто станет победителем турнира. По их мнению, равные шансы на титул имеют 2 команды: победитель прошлого сезона московский ЦСКА и трехкратный обладатель кубка – казанский «Ак Барс». Замыкает тройку фаворитов – питерский СКА.

Перед стартом регулярного чемпионата тройка фаворитов на победу в турнире выглядела так:

ЦСКА – 3.20 «Ак Барс» – 5.50 СКА – 6.00

На данный момент, топ-10 фаворитов выглядит следующим образом:

«Ак Барс» – 4.00 ЦСКА – 4.00 СКА – 6.00 «Авангард» Омск – 10.00 «Динамо» Москва – 10.00 «Металлург» Магнитогорск – 10.00 «Локомотив» Ярославль – 15.00 «Салават Юлаев» Уфа – 15.00 «Трактор» Челябинск – 60.00 «Автомобилист» Екатеринбург – 100.00

🏆 А как считаете вы? Сможет ли ЦСКА защитить свой титул?