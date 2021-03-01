ЦСКА и «Ак Барс» – фавориты Кубка Гагарина, а СКА лишь третий! Букмекеры назвали главных претендентов на Кубок Гагарина

2 марта стартует плей-офф КХЛ, в котором 16 команд вступают в борьбу за Кубок Гагарина! Кто же возьмет заветный трофей?
Букмекеры уже подготовили линию на то, кто станет победителем турнира. По их мнению, равные шансы на титул имеют 2 команды: победитель прошлого сезона московский ЦСКА и трехкратный обладатель кубка – казанский «Ак Барс». Замыкает тройку фаворитов – питерский СКА.
Перед стартом регулярного чемпионата тройка фаворитов на победу в турнире выглядела так:
- ЦСКА – 3.20
- «Ак Барс» – 5.50
- СКА – 6.00
На данный момент, топ-10 фаворитов выглядит следующим образом:
- «Ак Барс» – 4.00
- ЦСКА – 4.00
- СКА – 6.00
- «Авангард» Омск – 10.00
- «Динамо» Москва – 10.00
- «Металлург» Магнитогорск – 10.00
- «Локомотив» Ярославль – 15.00
- «Салават Юлаев» Уфа – 15.00
- «Трактор» Челябинск – 60.00
- «Автомобилист» Екатеринбург – 100.00