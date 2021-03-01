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ЦСКА и «Ак Барс» – фавориты Кубка Гагарина, а СКА лишь третий! Букмекеры назвали главных претендентов на Кубок Гагарина

автор Михаил Даньшин

2 марта стартует плей-офф КХЛ, в котором 16 команд вступают в борьбу за Кубок Гагарина! Кто же возьмет заветный трофей? 

Букмекеры уже подготовили линию на то, кто станет победителем турнира. По их мнению, равные шансы на титул имеют 2 команды: победитель прошлого сезона московский ЦСКА и трехкратный обладатель кубка  казанский «Ак Барс». Замыкает тройку фаворитов – питерский СКА.

Перед стартом регулярного чемпионата тройка фаворитов на победу в турнире выглядела так: 

  1. ЦСКА – 3.20
  2. «Ак Барс» – 5.50
  3. СКА – 6.00

На данный момент, топ-10 фаворитов выглядит следующим образом:

  1. «Ак Барс» – 4.00
  2. ЦСКА – 4.00
  3. СКА – 6.00
  4. «Авангард» Омск – 10.00
  5. «Динамо» Москва – 10.00
  6. «Металлург» Магнитогорск – 10.00
  7. «Локомотив» Ярославль – 15.00
  8. «Салават Юлаев» Уфа – 15.00
  9. «Трактор» Челябинск  – 60.00
  10. «Автомобилист» Екатеринбург – 100.00

🏆 А как считаете вы? Сможет ли ЦСКА защитить свой титул?

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