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ЦСКА – фаворит КХЛ, а СКА лишь третий! Букмекеры назвали главных претендентов на Кубок Гагарина

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Букмекеры уже подготовили свою линию на то, кто станет победителем турнира. По их мнению, явным фаворитом на титул является победитель прошлого сезона московский ЦСКА, следом за ним идет трехкратный обладатель кубка Гагарина казанский «Ак Барс», СКА замыкает тройку фаворитов. Топ-7 претендентов на титул выглядит следующим образом:

  • ЦСКА – 3.20
  • «Ак Барс» – 5.50
  • СКА – 6.00
  • «Авангард» – 8.00
  • «Динамо» Москва – 9.00
  • «Динамо» Минск – 10.00
  • «Салават Юлаев» – 10.00
  • «Металлург» Магнитогорск – 12.00

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Источник главного изображения: https://tvzvezda.ru/news/sport/content/2020571020-EIzel.html

Комментарии
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ЦСКА фаворит))Ак Барс возьмёт кубок Гагарина
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По играм,будет видно кто как играет,после перерыва.рано делать выводы
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ахахаха Минск вы еб....?)))
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Ответ на комментарий Vlad Vlad14 
ну тут все понятно,болельщики Динамо Минск поставят на победу своей команду,а вдруг)))
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Виктор Гусев51.4% WR-2.04% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Наконец-то можно поговорить и о сборной России, она возвращается третьего сентября и сыграет на "ВТБ Арене" против Сербии в Лиге наций

Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью - победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно - четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.

Нынешняя сербская команда - это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.

Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.

Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист - шесть чемпионских титулов с белградским "Партизаном". Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла - в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.

Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.

Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.

Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.

Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1.90.

Источник: StavkaTV
0
Повторить за 1.89
Владислав Радимов39.5% WR-14.74% ROI
1.78Победит Сборная Бельгии по футболу
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Здесь точно будет тотал больше 2,5. В матче сойдутся две команды, которые не будут стесняться атаковать.

У бельгийцев вообще сумасшедший атакующий потенциал, так как перед этим матчем все их лидеры в строю, в том числе Азар, Де Брюйне. Датчане также сыграют вполне открыто. Мы получим удовольствие от этого матча, ведь это сборные, которые любят и умеют играть в атакующий футбол, тем более Лига наций им не так важна. Кроме того, нас ждёт результативный матч, где Бельгия всё-таки является фаворитом, поэтому поставлю две ставки: тотал больше 2,5 и победа Бельгии.

Дания сейчас не входит в список сильнейших сборных Европы, скорее находится примерно на одном уровне с российской. Как раз на предстоящем чемпионате Европы наша сборная будет конкурировать с датчанами за выход из группы. В целом Дания очень зависима от Эриксена. Когда он на ходу, как, например, в «Тоттенхэме», это один футболист, а когда без игровой практики, то другой. Сейчас Эриксен сидит на скамейке в «Интере», и я слышал, что от него в миланском клубе хотят избавиться. У датчан такая команда, где каждый знает свой манёвр и игрой кто-то должен управлять, и как раз это делает Эриксен. Дания будет зависеть от того, где в следующем сезоне будет играть Кристиан. Я думаю, что он сам заинтересован в уходе из «Интера», чтобы постоянно играть, потому что летом состоится чемпионат Европы.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.78
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