ЦСКА – фаворит КХЛ, а СКА лишь третий! Букмекеры назвали главных претендентов на Кубок Гагарина

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Букмекеры уже подготовили свою линию на то, кто станет победителем турнира. По их мнению, явным фаворитом на титул является победитель прошлого сезона московский ЦСКА, следом за ним идет трехкратный обладатель кубка Гагарина казанский «Ак Барс», СКА замыкает тройку фаворитов. Топ-7 претендентов на титул выглядит следующим образом:



ЦСКА – 3.20

«Ак Барс» – 5.50

СКА – 6.00

«Авангард» – 8.00

«Динамо» Москва – 9.00

«Динамо» Минск – 10.00

«Салават Юлаев» – 10.00

«Металлург» Магнитогорск – 12.00

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