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ЦСКА – фаворит КХЛ, а СКА лишь третий! Букмекеры назвали главных претендентов на Кубок Гагарина

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Букмекеры уже подготовили свою линию на то, кто станет победителем турнира. По их мнению, явным фаворитом на титул является победитель прошлого сезона московский ЦСКА, следом за ним идет трехкратный обладатель кубка Гагарина казанский «Ак Барс», СКА замыкает тройку фаворитов. Топ-7 претендентов на титул выглядит следующим образом:

  • ЦСКА – 3.20
  • «Ак Барс» – 5.50
  • СКА – 6.00
  • «Авангард» – 8.00
  • «Динамо» Москва – 9.00
  • «Динамо» Минск – 10.00
  • «Салават Юлаев» – 10.00
  • «Металлург» Магнитогорск – 12.00

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Источник главного изображения: https://tvzvezda.ru/news/sport/content/2020571020-EIzel.html

Комментарии
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ЦСКА фаворит))Ак Барс возьмёт кубок Гагарина
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По играм,будет видно кто как играет,после перерыва.рано делать выводы
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ахахаха Минск вы еб....?)))
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Fibo81.3% WR5.22% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Хеллоу футбол⚽!

3 сентября встретятся два гранда мирового футбола, сборная Германии и Испании будут противостоять друг другу в 1-ом туре Лиги Наций. Матч пройдет без зрителей на стадионе «Мерседес-Бенц» (Штутгарт).

Немецкая сборная провела свой последний официальный матч в ноябре прошлого года в рамках квалификации на Евро-2020 и победила дома команду Северной Ирландии (6:1). Немцы провели тот отбор почти безупречно, выиграв 7 матчей из 8.

Сборная Германии забивала больше 1 гола за матч в 9-ти последних официальных играх.

Сборная Испании в последний раз проводила официальный матч на отборе к чемпионату Европы и разгромила румын со счётом 5:0. Отметим, что испанцы ни разу не проиграли в 10 матчах квалификации Евро-2020 (8 побед, 2 ничьи). 

Обе команды забивали в 6 из 7 предыдущих официальных выездных матчах.

На мой взгляд, в этой встрече тоже могут быть голы, но нужно учитывать тот факт, что в последних 4-х встречах этих сборных был ТМ-2.5. Поэтому и в этот раз команды могут играть от обороны, стараясь не допускать ошибок.

В матче нет явного фаворита, но обе команды способны забить гол ⚽ !
2
Повторить за 1.7
PlayNow59.2% WR10.22% ROI
1.82Сборная Германии по футболу фора (0)
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Лига Наций Уефа. В матче первого тура встретятся фавориты группы А, последняя их встреча состоялась в 2018 году, которая завершилась со счётом 1:1. За это время сборная Испания скорее топчится на месте и в гостях обыграть немецкую машину будет очень сложно.

Сборная Германии один из главных фаворитов любого турнира в котором они принимают участие. Команду долгие годы возглавляет один наставник, костяк команды сыгран. В прошлом году немцы одержали 7 побед в 8 играх. Текущая форма игроков должна быть на уровне, учитывать что сразу три ведущих клуба добрались до поздних стадий еврокубков. Фактор домашнего поля, пускай и без поддержки болельщиков играет не малую роль.

Вся футбольная Испания переживает не лучшие времена, включая и ведущии клубы страны. Сборная на пути перестройки, большинству игроков перевалило за тридцать, Луис Энрике на предстоящие матчи вызвал не мало дебютантов. Больше всего настораживает линия атаки, и если ещё условные Фареры и Мальту "красная фурия" способна разгромить, то вот с Норвегией и Швецией возникли трудности, закончив эти матчи с одинаковом счётом 1:1, а с немцами придётся в разы тяжелее.
0
Повторить за 1.82
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