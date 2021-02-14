Клопп – главный претендент на увольнение в АПЛ. Букмекеры оценили вероятность ухода немца

Недавняя встреча «Лестера» и «Ливерпуля» (3:1) стала третьим поражением «мерсисайдцев» кряду. До этого подопечные Юргена Клоппа уступили на своем поле «Ман Сити» (1:4) и «Брайтону» (0:1). После неудачного матча с «Лестером» Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» выбывает из борьбы за чемпионство. Также «мерсисайдцы» закончили свое выступление в Кубке Англии, проиграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

Всего же с начала года «Ливерпуль» провел 8 игр в АПЛ: 2 победы, 1 ничья и 5 поражений. Многие заговорили о том, что в скором времени немец может покинуть команду. Букмекеры ту же открыли линию на то, кто следующим покинет пост главного тренера в АПЛ.

Топ-5 претендентов выглядят следующим образом:

Юрген Клопп – 2.00 (вероятность – 50% )

(вероятность – ) Рой Ходжсон – 5.00 ( 20% )

( ) Жозе Моуринью – 6.00 ( 16,67% )

( ) Стив Брюс – 10.00 ( 10% )

( ) Сэм Эллардайс – 13.00 (7,69%)

Напомним, что Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015-м году. С ним «мерсисайдцы» в 2019-м выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный ЧМ, а в 2020-м стали победителям АПЛ.

А как считаете вы? Стоит ли увольнять Клоппа? Пишите в комментариях