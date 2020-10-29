Betting Insider

Кумана уволят после трех матчей без побед в Ла Лиге? Букмекеры уже назвали следующего тренера «Барселоны»

После трех матчей без побед в Ла Лиге (1:1 с «Севильей», 0:1 с «Хетафе» и 1:3 от «Реала») букмекеры оценили шанс Роналда Кумана доработать контракт до конца (до августа 2023-го – контракт на 3 года).

  1. Хави Гарсия («Валенсия») – 4.00
  2. Оскар Гарсия («Сельта») – 7.50
  3. Пабло Мачин («Алавес») – 7.50
  4. Пако Лопес («Леванте») – 9.00
  5. Хорхе Альмирон («Эльче») – 10.00
  6. Хосе Луис Мендилибар («Эйбар») – 10.00
  7. Иманол Альгуацил («Реал» Сосьедад) – 15.00
  8. Мишель («Уэска») – 15.00
  9. Роналд Куман («Барселона») – 15.00
  10. Мануэль Пеллегрини («Реал» Бетис) – 21.00
  11. Унаи Эмери («Вильярреал») – 21.00
  12. Ягоба Аррасате («Осасуна») – 26.00
  13. Диего Мартинес («Гранада») – 26.00
  14. Никого не уволят – 26.00
  15. Диего Симеоне («Атлетико») – 34.00
  16. Хулен Лопетеги («Севилья») – 34.00
  17. Зинедин Зидан («Реал») – 34.00

На этой неделе «Барселона» в Лиге чемпионов обыграла «Ювентус» 2:0 и возглавила свою группу:

  • На то, что команда Кумана выиграет группу ЛЧ дают кэф 1.15;
  • На победу «Барселоны» в ЛЧ можно поставить с кэфом 14.

1 ноября «Барселона» сыграет в Ла Лиге с «Алавесом». На победу каталонцев можно поставить с кэфом 1.49

  • Несмотря на 12 место в таблице, чемпионство «Барселоны» оценивают в 3.08 – выше только «Реал» (2.1);
  • С коэффициентом 500 можно поставить на то, что «Барселона» вылетит из Ла Лиги и в следующем сезоне будет выступать в Сегунде;
  • А кэф 1.57 дают на то, что «Барселона» забьет больше всех мячей в чемпионате. В данный момент на счету каталонцев 9 голов (а лучший результат в чемпионате у «Сосьедада»– 14 голов).

На данный момент линии на следующего тренера «Барсы» нет, но вот список претендентов после Кумана, который букмекеры давали 18 августа 2020 года.

  • Маурисио Почеттино – 6.0
  • Хавьер Гарсия Пимьента – 8.0
  • Хави – 9.0
  • Пеп Гвардиола – 11.0
  • Марсело Бьелса – 26.0

Неизвестно, как изменятся коэффициенты, когда букмекеры снова откроют линию, однако фаворит из этого списка недавно заявил, что хотел бы возглавить другой клуб:

«Не знаю, возглавлю ли я когда-либо «Реал», но это моя мечта», – поделился Почеттино в интервью для Marca.

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Комментарии
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Дмитрий Горшков7
0% WR0% ROI
Куман отличный специалист, который привнес явные изменения в клуб. 
Наладил дисциплину, повысил интенсивность тренировок. А результат мы видели и в Класико и в игре с Юве. В Класико Барса играла лучше Мадрида, но судьи были не на нашей стороне. А в игре с Юве был эталонный футбол, как в лучшие годы. Поэтому я думаю что никто в ближайшее время не займет место Кумана
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Ляклаунз
40% WR-4.73% ROI
Дмитрий Горшков7Куман отличный специалист, который привнес явные изменения в клуб. Наладил дисциплину, повысил интенсивность тренировок. А результат мы видели и в Класико и в игре с Юве. В Класико Барса играла лучше Мадрида, но судьи были не на нашей стороне. А в игре с Юве был эталонный футбол, как в лучшие годы. Поэтому я думаю что никто в ближайшее время не займет место Кумана
Ты рофлишь?) Так не отрабатывают даже новички Барсы, у которых в контракте прописано восхвалять Месси)) Пешеходный футбол так и не изменился, а Зидан в класико просто деклассировал Кумана в концовочке
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