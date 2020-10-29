Кумана уволят после трех матчей без побед в Ла Лиге? Букмекеры уже назвали следующего тренера «Барселоны»

После трех матчей без побед в Ла Лиге (1:1 с «Севильей», 0:1 с «Хетафе» и 1:3 от «Реала») букмекеры оценили шанс Роналда Кумана доработать контракт до конца (до августа 2023-го – контракт на 3 года).
- Хави Гарсия («Валенсия») – 4.00
- Оскар Гарсия («Сельта») – 7.50
- Пабло Мачин («Алавес») – 7.50
- Пако Лопес («Леванте») – 9.00
- Хорхе Альмирон («Эльче») – 10.00
- Хосе Луис Мендилибар («Эйбар») – 10.00
- Иманол Альгуацил («Реал» Сосьедад) – 15.00
- Мишель («Уэска») – 15.00
- Роналд Куман («Барселона») – 15.00
- Мануэль Пеллегрини («Реал» Бетис) – 21.00
- Унаи Эмери («Вильярреал») – 21.00
- Ягоба Аррасате («Осасуна») – 26.00
- Диего Мартинес («Гранада») – 26.00
- Никого не уволят – 26.00
- Диего Симеоне («Атлетико») – 34.00
- Хулен Лопетеги («Севилья») – 34.00
- Зинедин Зидан («Реал») – 34.00
На этой неделе «Барселона» в Лиге чемпионов обыграла «Ювентус» 2:0 и возглавила свою группу:
- На то, что команда Кумана выиграет группу ЛЧ дают кэф 1.15;
- На победу «Барселоны» в ЛЧ можно поставить с кэфом 14.
1 ноября «Барселона» сыграет в Ла Лиге с «Алавесом». На победу каталонцев можно поставить с кэфом 1.49.
- Несмотря на 12 место в таблице, чемпионство «Барселоны» оценивают в 3.08 – выше только «Реал» (2.1);
- С коэффициентом 500 можно поставить на то, что «Барселона» вылетит из Ла Лиги и в следующем сезоне будет выступать в Сегунде;
- А кэф 1.57 дают на то, что «Барселона» забьет больше всех мячей в чемпионате. В данный момент на счету каталонцев 9 голов (а лучший результат в чемпионате у «Сосьедада»– 14 голов).
На данный момент линии на следующего тренера «Барсы» нет, но вот список претендентов после Кумана, который букмекеры давали 18 августа 2020 года.
- Маурисио Почеттино – 6.0
- Хавьер Гарсия Пимьента – 8.0
- Хави – 9.0
- Пеп Гвардиола – 11.0
- Марсело Бьелса – 26.0
Неизвестно, как изменятся коэффициенты, когда букмекеры снова откроют линию, однако фаворит из этого списка недавно заявил, что хотел бы возглавить другой клуб:
«Не знаю, возглавлю ли я когда-либо «Реал», но это моя мечта», – поделился Почеттино в интервью для Marca.
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