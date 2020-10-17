Фернандес, Луценко, Норманн и другие: кто пропустит 11 тур РПЛ?

Букмекеры моментально реагируют на любые изменения в составе команд. Стоит нескольким ведущим игрокам получить травмы, и клуб-фаворит может стать аутсайдером перед матчем. Рассказываем вам о том, кто не поможет своей команде в играх очередного тура РПЛ.
«Арсенал Тула» – «Урал»
- Евгений Луценко (травма)
- Георги Костадинов (травма)
- Эрик Бикфалви (тренируется индивидуально)
«Ротор» – «Тамбов»
Единственный матч, в котором все игроки основных составов команд выйдут на поле.
ЦСКА – «Динамо»
- Марио Фернандес (подозрение на коронавирус)
- Арнор Сигурдссон (травма)
- Георгий Щенников (травма)
- Кирилл Набабкин (травма)
- Бруно Фукс (травма)
- Хердур Магнуссон (дисквалификация)
- Сильвестр Игбун (травма)
- Сергей Паршивлюк (дисквалификация)
«Ростов» – «Ахмат»
- Маттиас Норманн (дисквалификация)
- Артем Тимофеев (дисквалификация)
- Максим Ненахов (дисквалификация)
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