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Фернандес, Луценко, Норманн и другие: кто пропустит 11 тур РПЛ?

Букмекеры моментально реагируют на любые изменения в составе команд. Стоит нескольким ведущим игрокам получить травмы, и клуб-фаворит может стать аутсайдером перед матчем. Рассказываем вам о том, кто не поможет своей команде в играх очередного тура РПЛ.

«Арсенал Тула» – «Урал»

  • Евгений Луценко (травма)
  • Георги Костадинов (травма)
  • Эрик Бикфалви (тренируется индивидуально)

«Ротор» – «Тамбов»

Единственный матч, в котором все игроки основных составов команд выйдут на поле.

ЦСКА – «Динамо»

  • Марио Фернандес (подозрение на коронавирус)
  • Арнор Сигурдссон (травма)
  • Георгий Щенников (травма)
  • Кирилл Набабкин (травма)
  • Бруно Фукс (травма)
  • Хердур Магнуссон (дисквалификация)
  • Сильвестр Игбун (травма)
  • Сергей Паршивлюк (дисквалификация)

«Ростов» – «Ахмат»

  • Маттиас Норманн (дисквалификация)
  • Артем Тимофеев (дисквалификация)
  • Максим Ненахов (дисквалификация)

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Больше популярных прогнозов
Константин Генич56.1% WR-2.3% ROI
1.95Обе команды забьют - Да
Арсенал Тула — Урал|РПЛ
Арсенал Тула — Урал|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Арсенал Тула — Урал. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что матч должен быть результативным.

Урал очень зависит от Бикфалви, однако он может пропустить этот матч.

Арсенал серьезно усилился - в команду пришли Ломовицкий, Рассказов, Панченко и Джорджевич. Однако есть и потеря - Костадинов пропустит предстоящую встречу.

Арсенал и Урал очень часто забивают друг другу в очных встречах. Вполне возможно, что и в этот раз сыграет эта ставка. Все предпосылки к этому есть.

Источник: РБ
2
Повторить за 2.05
Илья Казаков41.7% WR-15.45% ROI
2.11Победит Лестер
Лестер — Астон Вилла|АПЛ
Лестер — Астон Вилла|АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить П1 в матче Лестер — Астон Вилла. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что в этом матче стоит поставить на победу Лестера. Астон Вилла не лучшим образом играет на выезде. Да, гости выиграли три последних матча, но в предстоящей встрече это будет сделать очень сложно.

Лестер пока пропускает довольно много, проблемы в обороне дают о себе знать. А это значит, что у гостей будут шансы забить. Однако атакующая линия хозяев должна исправить возможные ошибки в обороне.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.09
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