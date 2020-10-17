Фернандес, Луценко, Норманн и другие: кто пропустит 11 тур РПЛ?

Букмекеры моментально реагируют на любые изменения в составе команд. Стоит нескольким ведущим игрокам получить травмы, и клуб-фаворит может стать аутсайдером перед матчем. Рассказываем вам о том, кто не поможет своей команде в играх очередного тура РПЛ.

Евгений Луценко (травма)

Георги Костадинов (травма)

Эрик Бикфалви (тренируется индивидуально)

Единственный матч, в котором все игроки основных составов команд выйдут на поле.

Марио Фернандес (подозрение на коронавирус)

Арнор Сигурдссон (травма)

Георгий Щенников (травма)

Кирилл Набабкин (травма)

Бруно Фукс (травма)

Хердур Магнуссон (дисквалификация)

Сильвестр Игбун (травма)

Сергей Паршивлюк (дисквалификация)

Маттиас Норманн (дисквалификация)

Артем Тимофеев (дисквалификация)

Максим Ненахов (дисквалификация)

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