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Альба, Зинченко и Сане – кто из звезд пропустит сегодняшние матчи Лиги Наций?

Составы команд очень важны при выборе ставки. Сборная Египта с Салахом и сборная Египта без Салаха – две разные команды. Поэтому вот вам последние новости о самых интересных матчах дня в Лиге Наций – сегодня мы не увидим ряд звезд на поле. Причины - самые разнообразные: от травм от усталости из-за плотного графика на стыке сезонов, до коронавируса.

Украина – Испания

У сборной Украины самое большое количество потерь из представленных в данной подборке команд: всему виной коронавирус. 7 октября украинцы потерпели крупнейшее поражение в своей истории, уступив Франции 1:7. Перед этим матчем даже появилась информация о том, что в ворота сборной может вернуться нынешний тренер вратарей сборной Александр Шовковский (сразу три украинских голкипера подхватили коронавирус), но беспокоить легенду в итоге не пришлось. Тем не менее вирус подкосил большое количество игроков сборной Украины, среди которых Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и другие.

Александр Зинченко и Евгений Коноплянка продолжают залечивать травмы, а одноклубник Алексея Миранчука Руслан Малиновский пропустит сегодняшнюю встречу из-за перебора желтых карточек. 

Сборная Испании тоже потеряла сразу несколько звездных игроков. 31-летний левый защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение задней поверхности бедра  в игре 3-го тура Ла Лиги против «Севильи».

А Тиаго Алькантара, перебравшийся в середине сентября из «Баварии» в «Ливерпуль» за 22 миллиона евро, успел заболеть коронавирусом. 

В начале месяца на тренировке «Реала» травмировал связки колена Даниэль Карвахаль –игрок ориентировочно восстановится лишь к середине декабря. Также небольшие повреждения есть у Диего Льоренте и Жерара Морено, а Фабиан Руис по-прежнему находится на карантине из-за вспышки вируса COVID-19 в «Наполи».

Германия – Швейцария

В матче Германии и Швейцарии число потерь меньше, но и тут у нас не получится насладиться полными составами команд.


Так, в составе сборной Германии мы не увидим Лероя Сане, который продолжает восстанавливаться от небольшого повреждения колена, но, судя по всему, будет готов к ближайшему туру Бундеслиги. Также неизвестно, смогут ли помочь Германии в сегодняшнем матче игроки «Лейпцига» Лукас Клостерманн и Марсель Хальстенберг.

В составе сборной Швейцарии матч, к сожалению, пропустит одна из главных звезд: вингер гладбахской «Боруссии» Брель Эмболо все еще находится вне игры из-за проблем с лодыжкой. Ну и все тот же коронавирус посадил на карантин полузащитника «Вольфсбурга» Ренато Штеффена.

Надеемся, что к следующим играм сборных все перечисленные футболисты восстановятся и смогут принести пользу своим командам.

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ΔɆĦł∕ł₡🇷🇺69.6% WR11.55% ROI
1.7Тотал больше 2.5
Исландия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Исландия — Бельгия|Лига наций УЕФА
Скорее всего разгневанные поражением в прошлом туре от Англии "красные дьяволы" отберут у "викингов" все 3 очка. И наверняка сделают это в присущей им результативной манере. Разница мячей у бельгийцев после 3-х туров 8-3 и в 2-х из 3-х матчей турнира они играли через верх, с датчанами встречаясь одного мяча не добили до тб 2.5. Ну а Исландию дома вынесли, как я уже заметил выше 5-1. Возможно 6 голов как в первой встрече и не будет, но как минимум 3 наверняка соперники забить сумеют. Сделать это под силу бельгийцам самостоятельно. Однако и хозяев совсем со счетов сбрасывать не стоит. Напомню единственный свой гол в этой лиге наций они забили именно бельгийцам, вполне могут и дома их распечатать. В обороне то "дьяволы" стали в последнее время допускать промахи регулярно и в 5-ти из 6--ти последних матчей соперники в их воротах свои автографы оставляли. Всё это в целом и приведёт. исход матча к тб 2.5.
0
Повторить за 1.68
Reddevil47.9% WR4.89% ROI
1.85Победит Индепендьенте дель Валье
Мушук Руна — Индепендьенте дель Валье|Чемпионат Эквадора
Мушук Руна — Индепендьенте дель Валье|Чемпионат Эквадора
Мушук-Индепьеденте
Вероятности по коэффициентам:
П1-29%
Н-29%
П2-42%
Рассчитаю вероятности по играм дома и в гостях, и сравним.
Средние показатели в лиге:
Хозяева в среднем забивают 1,68 гола за игру.
Гости в среднем забивают 1,21 гола за игру.
Рассмотрим показатели у данных команд.
Мушук дома:
Забитые-1,29
Пропущенные-1
Индепьеденте в гостях:
Забитые-2,57
Пропущенные-1,29
Рассчитываю силы команды относительно лиги. Для атаки показатели чем больше, тем лучше, для защиты наоборот.
Мушук ********* Индепьеденте
Атака-0******* Атака-2,12
Зашита-0,83 Защита-0,77
Атака гораздо лучше у гостей. Защита примерно на одинаковом уровне.
Из сил команд получаем прогнозируемые тоталы:
Мушук- 0,99
Индепьеденте-2,12
Наиболее вероятный счёт-0:2(10%)
Из прогнозируемых тоталов получаем вероятности:
П1-17% (29% по БК)
Н-20% (29% по БК)
П2-63% (42% по БК)
Недооценена победа гостей, поэтому ставка на неё.
Средняя вероятность-52%
ROI +7%
1
Повторить за 1.83
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