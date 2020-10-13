Альба, Зинченко и Сане – кто из звезд пропустит сегодняшние матчи Лиги Наций?

Составы команд очень важны при выборе ставки. Сборная Египта с Салахом и сборная Египта без Салаха – две разные команды. Поэтому вот вам последние новости о самых интересных матчах дня в Лиге Наций – сегодня мы не увидим ряд звезд на поле. Причины - самые разнообразные: от травм от усталости из-за плотного графика на стыке сезонов, до коронавируса.

У сборной Украины самое большое количество потерь из представленных в данной подборке команд: всему виной коронавирус. 7 октября украинцы потерпели крупнейшее поражение в своей истории, уступив Франции 1:7. Перед этим матчем даже появилась информация о том, что в ворота сборной может вернуться нынешний тренер вратарей сборной Александр Шовковский (сразу три украинских голкипера подхватили коронавирус), но беспокоить легенду в итоге не пришлось. Тем не менее вирус подкосил большое количество игроков сборной Украины, среди которых Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и другие.

Александр Зинченко и Евгений Коноплянка продолжают залечивать травмы, а одноклубник Алексея Миранчука Руслан Малиновский пропустит сегодняшнюю встречу из-за перебора желтых карточек.

Сборная Испании тоже потеряла сразу несколько звездных игроков. 31-летний левый защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение задней поверхности бедра в игре 3-го тура Ла Лиги против «Севильи».

А Тиаго Алькантара, перебравшийся в середине сентября из «Баварии» в «Ливерпуль» за 22 миллиона евро, успел заболеть коронавирусом.

В начале месяца на тренировке «Реала» травмировал связки колена Даниэль Карвахаль –игрок ориентировочно восстановится лишь к середине декабря. Также небольшие повреждения есть у Диего Льоренте и Жерара Морено, а Фабиан Руис по-прежнему находится на карантине из-за вспышки вируса COVID-19 в «Наполи».

В матче Германии и Швейцарии число потерь меньше, но и тут у нас не получится насладиться полными составами команд.





Так, в составе сборной Германии мы не увидим Лероя Сане, который продолжает восстанавливаться от небольшого повреждения колена, но, судя по всему, будет готов к ближайшему туру Бундеслиги. Также неизвестно, смогут ли помочь Германии в сегодняшнем матче игроки «Лейпцига» Лукас Клостерманн и Марсель Хальстенберг.

В составе сборной Швейцарии матч, к сожалению, пропустит одна из главных звезд: вингер гладбахской «Боруссии» Брель Эмболо все еще находится вне игры из-за проблем с лодыжкой. Ну и все тот же коронавирус посадил на карантин полузащитника «Вольфсбурга» Ренато Штеффена.

Надеемся, что к следующим играм сборных все перечисленные футболисты восстановятся и смогут принести пользу своим командам.

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