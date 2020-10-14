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Роналду, Стерлинг, Джикия и другие – кто из звезд пропустит сегодняшние матчи Лиги наций?

Сегодняшний игровой день Лиги наций богат на противостояния топовых сборных. Но далеко не все игроки смогут помочь своим командам. Главным ньюсмейкером стала сборная Португалии в которой коронавирусом заразился их лидер – Криштиану Роналду. Как и любому другому спортсмену, который сдал положительный тест на коронавирус, Роналду предстоит пройти 14-дневный карантин. Теперь шансы на победу португальцев в матче с Швецией заметно уменьшаются.

Рассмотрим какие еще команды лишились своих звезд.

Сборная Португалии

  • Криштиану Роналду (коронавирус)
  • Мариу Руй (карантин)
  • Жозе Фонте (карантин)

⚽  Португалия – Швеция

⏰ 21:45

Сборная России

  • Георгий Джикия (коронавирус)
  • Марио Фернандес (коронавирус)
  • Маринато Гильерме (коронавирус)
  • Александр Головин (травма)
  • Алексей Миранчук (травма)
  • Федор Смолов (травма)

Россия – Венгрия

⏰ 21:45

📊 П1 – 1.65, Х – 4.333, П2 – 6.05

Сборная Хорватии

  • Марсело Брозович (дисквалификация)
  • Шиме Врсалько (травма)
  • Марко Пьяца (травма)

⚽ Хорватия – Франция

⏰ 21:45

📊 П1 – 4.1, Х – 3.72, П2 – 2.03

Сборная Франции

  • Самюэль Умтити (травма)
  • Лео Дюбуа (коронавирус)

⚽ Хорватия – Франция

⏰ 21:45

📊П1 – 4.1, Х – 3.72, П2 – 2.03

Сборная Бельгии

  • Ян Вертонген (травма)
  • Эден Азар (травма)
  • Дрис Мертенс (карантин)
  • Тибо Куртуа (травма)
  • Кевин де Брюйне (травма)
  • Торган Азар (травма)

⚽ Исландия – Бельгия

⏰ 21:45

📊 П1 – 10.25, Х – 5.65, П2 – 1.29

Сборная Англии

  • Рахим Стерлинг (травма)
  • Киран Триппьер (по личным причинам)
  • Бен Чилуэлл (травма)

Англия – Дания

⏰ 21:45

📊 П1 – 1.81, Х – 3.65, П2 – 5.7

Сборная Италии

  • Андреа Белотти (дисквалификация)
  • Джакомо Бонавентура (по личным причинам)

⚽ Италия – Нидерланды

⏰ 21:45

📊 П1 – 2.16, Х – 3.40, П2 – 4.05

Сборная Нидерландов

  • Маттейс де Лигт (травма)
  • Мартен де Рон (дисквалификация)
  • Стевен Бергвейн (травма)

Италия – Нидерланды

⏰ 21:45

📊 П1 – 2.16, Х – 3.40, П2 – 4.05

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Комментарии
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Как вы можете заметить, много известных игроков пропускают матчи, сборные не сыграны, даже профессиональные игроки не могут организовать и реализовать грамотную атаку. Глядя на все это, я как профессионал, даю прогнозы в пользу тех команд, у которых есть мотивация
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Мда
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Улыбнул список пропускающих у сборной России. Вспомнили почему-то про какого-то Лунева, упомянув о его травме - ну да он то звезда у нас) А вот про Миранчука, Головина или прости господи Смолова не вспомнили)))
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Ответ на комментарий Soyer 
Спасибо за комментарий – добавили главных звезд в сборной России)
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