Роналду, Стерлинг, Джикия и другие – кто из звезд пропустит сегодняшние матчи Лиги наций?

Сегодняшний игровой день Лиги наций богат на противостояния топовых сборных. Но далеко не все игроки смогут помочь своим командам. Главным ньюсмейкером стала сборная Португалии в которой коронавирусом заразился их лидер – Криштиану Роналду. Как и любому другому спортсмену, который сдал положительный тест на коронавирус, Роналду предстоит пройти 14-дневный карантин. Теперь шансы на победу португальцев в матче с Швецией заметно уменьшаются.
Рассмотрим какие еще команды лишились своих звезд.
Сборная Португалии
- Криштиану Роналду (коронавирус)
- Мариу Руй (карантин)
- Жозе Фонте (карантин)
⏰ 21:45
Сборная России
- Георгий Джикия (коронавирус)
- Марио Фернандес (коронавирус)
- Маринато Гильерме (коронавирус)
- Александр Головин (травма)
- Алексей Миранчук (травма)
- Федор Смолов (травма)
⏰ 21:45
📊 П1 – 1.65, Х – 4.333, П2 – 6.05
Сборная Хорватии
- Марсело Брозович (дисквалификация)
- Шиме Врсалько (травма)
- Марко Пьяца (травма)
⏰ 21:45
📊 П1 – 4.1, Х – 3.72, П2 – 2.03
Сборная Франции
- Самюэль Умтити (травма)
- Лео Дюбуа (коронавирус)
⏰ 21:45
📊П1 – 4.1, Х – 3.72, П2 – 2.03
Сборная Бельгии
- Ян Вертонген (травма)
- Эден Азар (травма)
- Дрис Мертенс (карантин)
- Тибо Куртуа (травма)
- Кевин де Брюйне (травма)
- Торган Азар (травма)
⏰ 21:45
📊 П1 – 10.25, Х – 5.65, П2 – 1.29
Сборная Англии
- Рахим Стерлинг (травма)
- Киран Триппьер (по личным причинам)
- Бен Чилуэлл (травма)
⏰ 21:45
📊 П1 – 1.81, Х – 3.65, П2 – 5.7
Сборная Италии
- Андреа Белотти (дисквалификация)
- Джакомо Бонавентура (по личным причинам)
⏰ 21:45
📊 П1 – 2.16, Х – 3.40, П2 – 4.05
Сборная Нидерландов
- Маттейс де Лигт (травма)
- Мартен де Рон (дисквалификация)
- Стевен Бергвейн (травма)
⏰ 21:45
📊 П1 – 2.16, Х – 3.40, П2 – 4.05