Кокорин – в «Локо»? Кэф на переход игрока упал в 2 раза

По информации СМИ, форвард «Сочи» Александр Кокорин в следующее трансферное окно может сменить команду. Права на футболиста принадлежат «Зениту», но летом он станет свободным агентом. После слухов об интересе «Локомотива» букмекеры обновили коэффициенты на следующую команду игрока:

Клуб Александра Кокорина на 1 августа 2020 года:

«Локомотив» – 1.85 (ранее – 4.50);

(ранее – 4.50); «Сочи» – 3.00 (2.50);

(2.50); «Зенит» – 3.00 (2.50);

(2.50); Европейский клуб – 3.00 ;

; «Динамо» Москва – 5.00 ;

; «Рубин» – 5.00 ;

; «Спартак» – 10.00 ;

; Клуб из ФНЛ – 15.00.

Напомним, зимой Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту», а в составе у главного тренера Юрия Семина остался только один основной форвард – португалец Эдер.

В сезоне-2019/20 Александр Кокорин провел 4 матча за «Сочи», в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. По итогам марта он был признан игроком месяца в РПЛ.

Где Кокорин продолжит карьеру? Пишите в комментариях

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