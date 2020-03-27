Кокорин – в «Локо»? Кэф на переход игрока упал в 2 раза

По информации СМИ, форвард «Сочи» Александр Кокорин в следующее трансферное окно может сменить команду. Права на футболиста принадлежат «Зениту», но летом он станет свободным агентом. После слухов об интересе «Локомотива» букмекеры обновили коэффициенты на следующую команду игрока:
Клуб Александра Кокорина на 1 августа 2020 года:
- «Локомотив» – 1.85 (ранее – 4.50);
- «Сочи» – 3.00 (2.50);
- «Зенит» – 3.00 (2.50);
- Европейский клуб – 3.00;
- «Динамо» Москва – 5.00;
- «Рубин» – 5.00;
- «Спартак» – 10.00;
- Клуб из ФНЛ – 15.00.
Напомним, зимой Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту», а в составе у главного тренера Юрия Семина остался только один основной форвард – португалец Эдер.
В сезоне-2019/20 Александр Кокорин провел 4 матча за «Сочи», в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. По итогам марта он был признан игроком месяца в РПЛ.
Где Кокорин продолжит карьеру? Пишите в комментариях
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