Кокорин забьет как минимум 7 голов в этом сезоне РПЛ (Букмекеры)

В недавнем интервью нападающий «Спартака» Александр Кокорин сказал, что в «Зените» было запрещено поддерживать его во время суда. Кроме этого, Кокорин заявил о дружественных отношениях с Федором Смоловым и о том, что не держит обиду на Артема Дзюбу, который не высказался в поддержку Кокорина во время судебных разбирательств.

Александр Кокорин в недавнем матче против «Химок» отметился первым голом за «Спартак», реализовав пенальти. Эта игра стала всего лишь третьей для Александра в нынешнем сезоне РПЛ.

Вскоре после этого букмекеры обновили линию на количество голов форварда в РПЛ.

Коэффициент на то, что Кокорин сможет отличиться как минимум 7 раз, составляет 1.72 (вероятность – 58.14%). На тотал меньше (6,5) предлагается поставить за 2.0 (50%).

Помимо этого, букмекеры обновили линию на другие результативные действия Кокорина в нынешнем сезоне. Так, предлагается поставить на то, сможет ли он забить «Зениту» в сезоне-2020/21:

Источник обложки: https://www.sport-express.ru/f...

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