Вероятность гола Кокорина в этом сезоне Серии А — 54% (Букмекеры)

Джузеппе Якини был назначен новым главным тренером «Фиорентины».

Однако судьба Александра Кокорина остается неизвестной, так как в команду его приглашал Чезаре Пранделли, недавно уволенный за плохие результаты. Кокорин успел выqnb на замену только в трех матчах, так как виной всему — травма. Однако результативных действий пока нет.

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что российский нападающий успеет отличиться за свой новый клуб в этом сезоне, и такой же кэф на то, что голов в этом сезоне не предвидится. Примечательно, что сразу после перехода Кокорина в «Фиорентину», букмекеры давали кэф 1.07 на то, что Саша сможет отличиться хотя бы раз.

Если же вы верите, что Кокорин сможет отдать хотя бы один голевой пас, то на это можно поставить с коэффициентом 1.95. А если вы считаете, что Саша не отдаст ни одну голевую передачу, то кэф снижается до 1.76.

Напомним, что на данный момент «Фиорентина» занимает 14-е место в Серии А.

А как считаете вы? Забьет ли Кокорин в этом сезоне?