Кокорин забьет за «Спартак» больше 12 голов и сделает хет-трик. Коэффициенты на результативность нападающего в РПЛ

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Александр Кокорин в «Спартаке» – пока это самый громкий летний трансфер в РПЛ. Букмекеры уже открыли линию на количество голов форварда в РПЛ.

Коэффициент на то, что Кокорин забьет минимум 13 мячей, составляет 2.50. На тотал меньше 12,5 гола предлагается поставить за 1.47.

Букмекеры принимают пари и на другие события.

Кокорин сделает хет-трик: да ( 2.80 ), нет ( 1.39 )

), нет ( ) Три дубля и больше: да ( 3.0 ), нет ( 1.33 )

), нет ( ) Лучший бомбардир: да ( 4.50 ), нет ( 1.20 )

), нет ( ) Кокорин и Соболев забьют больше, чем Дзюба и Азмун: 5.50

Забьет гол «Зениту»: 2.80

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Кокорин может стать новым Промесом, но никогда не забивал за сезон больше 10 голов

Выступлением за «Сочи» Кокорин доказал, что бомбардирский талант никуда не пропал – 7 голов в 10 матчах. Александр получил оценку 305 от Instat за сезон – из нападающих больше только у Дзюбы (317).

В прошедшем сезоне РПЛ отметку в 13 голов преодолели только три футболиста: Дзюба и Азмун (17), а также Луценко из тульского «Арсенала» (15).

За последние 8 лет, после перехода на систему «осень-весна», игрокам «Спартака» удавалось забить 13 голов в четырех сезонах.

Сезон-2012/13 – Мовсисян ( 13 )

) Сезон-2014/15 – Промес ( 13 )

) Сезон-2015/16 – Промес ( 18 )

) Сезон-2017/18 – Промес (15)

«Спартак» в прошлом сезоне забил 35 голоов – это на 7 меньше, чем прогнозировала статистика xG. А вот Кокорин моментами пользовался куда лучше – его xG (-1,18).

Источник: livesport.ru/football...

Но сам Александр еще ни разу в карьере не забивал за сезон 13 голов. Лучший результат, который он повторял три раза – 10 мячей. А еще не факт, что новичок красно-белых будет играть в центре нападения, ведь в команде есть Соболев, Понсе и Ларссон.