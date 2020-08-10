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Кокорин забьет за «Спартак» больше 12 голов и сделает хет-трик. Коэффициенты на результативность нападающего в РПЛ

Источник изображения: https://mobile.twitter.com/mat...

Александр Кокорин в «Спартаке» – пока это самый громкий летний трансфер в РПЛ. Букмекеры уже открыли линию на количество голов форварда в РПЛ.

Коэффициент на то, что Кокорин забьет минимум 13 мячей, составляет 2.50. На тотал меньше 12,5 гола предлагается поставить за 1.47

Букмекеры принимают пари и на другие события.

  • Кокорин сделает хет-трик: да (2.80), нет (1.39)
  • Три дубля и больше: да (3.0), нет (1.33)
  • Лучший бомбардир: да (4.50), нет (1.20)
  • Кокорин и Соболев забьют больше, чем Дзюба и Азмун: 5.50
  • Забьет гол «Зениту»: 2.80

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Кокорин может стать новым Промесом, но никогда не забивал за сезон больше 10 голов

Выступлением за «Сочи» Кокорин доказал, что бомбардирский талант никуда не пропал – 7 голов в 10 матчах. Александр получил оценку 305 от Instat за сезон – из нападающих больше только у Дзюбы (317). 

В прошедшем сезоне РПЛ отметку в 13 голов преодолели только три футболиста: Дзюба и Азмун (17), а также Луценко из тульского «Арсенала» (15).

За последние 8 лет, после перехода на систему «осень-весна», игрокам «Спартака» удавалось забить 13 голов в четырех сезонах.

  • Сезон-2012/13 – Мовсисян (13)
  • Сезон-2014/15 – Промес (13)
  • Сезон-2015/16 – Промес (18)
  • Сезон-2017/18 – Промес (15)

«Спартак» в прошлом сезоне забил 35 голоов – это на 7 меньше, чем прогнозировала статистика xG. А вот Кокорин моментами пользовался куда лучше – его xG (-1,18). 

Источник: livesport.ru/football...

Но сам Александр еще ни разу в карьере не забивал за сезон 13 голов. Лучший результат, который он повторял три раза – 10 мячей. А еще не факт, что новичок красно-белых будет играть в центре нападения, ведь в команде есть Соболев, Понсе и Ларссон.

Комментарии
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Ну 10 и есть его максимум. В Зените бы может забивал больше, но не в Спартаке
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