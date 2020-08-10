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Кокорин забьет за «Спартак» больше 12 голов и сделает хет-трик. Коэффициенты на результативность нападающего в РПЛ

Источник изображения: https://mobile.twitter.com/mat...

Александр Кокорин в «Спартаке» – пока это самый громкий летний трансфер в РПЛ. Букмекеры уже открыли линию на количество голов форварда в РПЛ.

Коэффициент на то, что Кокорин забьет минимум 13 мячей, составляет 2.50. На тотал меньше 12,5 гола предлагается поставить за 1.47

Букмекеры принимают пари и на другие события.

  • Кокорин сделает хет-трик: да (2.80), нет (1.39)
  • Три дубля и больше: да (3.0), нет (1.33)
  • Лучший бомбардир: да (4.50), нет (1.20)
  • Кокорин и Соболев забьют больше, чем Дзюба и Азмун: 5.50
  • Забьет гол «Зениту»: 2.80

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Кокорин может стать новым Промесом, но никогда не забивал за сезон больше 10 голов

Выступлением за «Сочи» Кокорин доказал, что бомбардирский талант никуда не пропал – 7 голов в 10 матчах. Александр получил оценку 305 от Instat за сезон – из нападающих больше только у Дзюбы (317). 

В прошедшем сезоне РПЛ отметку в 13 голов преодолели только три футболиста: Дзюба и Азмун (17), а также Луценко из тульского «Арсенала» (15).

За последние 8 лет, после перехода на систему «осень-весна», игрокам «Спартака» удавалось забить 13 голов в четырех сезонах.

  • Сезон-2012/13 – Мовсисян (13)
  • Сезон-2014/15 – Промес (13)
  • Сезон-2015/16 – Промес (18)
  • Сезон-2017/18 – Промес (15)

«Спартак» в прошлом сезоне забил 35 голоов – это на 7 меньше, чем прогнозировала статистика xG. А вот Кокорин моментами пользовался куда лучше – его xG (-1,18). 

Источник: livesport.ru/football...

Но сам Александр еще ни разу в карьере не забивал за сезон 13 голов. Лучший результат, который он повторял три раза – 10 мячей. А еще не факт, что новичок красно-белых будет играть в центре нападения, ведь в команде есть Соболев, Понсе и Ларссон.

Комментарии
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Ну 10 и есть его максимум. В Зените бы может забивал больше, но не в Спартаке
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test
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Кокора конечно красавчик, но не топ. Буки как всегда прут не туда.
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·٠•●♥ Виктория Мур ♥●•٠·67.2% WR5.32% ROI
1.81Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Все говорят, что Бавария пройдет дальше, но есть и нюансы:
Один матч, случится может что угодно.
Фактор Месси, он нереально заряжен и в прекрасной форме, может решить исход матча в любую минуту.
Давление. Барса не является фаворитом, как в прошлые Лч и терять абсолютно нечего.
Хоть и не в форме, Барса может выдать матч сезона, собравшись силами и решительностью.

Что есть у Баварии? Лева? Ноер? Мюллер? Пффф ребятки пора смотреть правде в глаза. По полочкам: тренер это просто гений , гигант тактики , приемник Кройфа, ТЫ ВИДЕЛ ПРОЦЕНТЫ ВЛАДЕНИЯ?! Далее защита, тут вопросов нет я думаю если ты хоть чуть чуть разбираешься в футболе, великолепная игра Клемана Ленгле и на подстраховке опытнейший Пике, способный разогнать любую атаку и пройтись от своей штрафной до чужой за считаные секунды, да да именно пройтись. Полузащиту думаю трогать не стоит, единственное хотелось бы отметить игру Ивана Ракитича который и в обороне отработает и не даст Ноеру спокойно стоять на раме, ну а нападение этож вообще умницы , пасуются , все 90 минут пашут, наносят такие удары от которых сносит крышу, Луис и Антуан находятся в такой форме, что думаю если бы давали Золотой Мяч в этом году то они бы поделили его на двоих. Ну и под конец затронем лавку: золотая молодежь, способная разорвать всех, король Артур, если выйдет с замены а не в старте получит по щелчку пальца 2 жёлтые но зато сломает кого нибудь и отец французской защиты Умтити стабильнейший игрок, которого Сетьен бережёт на случай подобных матчей не из за его травм а из за уважения к сопернику, что бы у них был шанс подойти к штрафной величайшего Марка Андре Тёр Штегена. Идеальный старт на этот матч Гризманн - Суарез- Месси Де Йонг- Бускетс - Ракитич
Альба - Ленгле - Пике - Семеду МАТС. Да, составчик выглядит свежим и не опытным, но думаю играю будет интересной.

В любом случае, шансы и у тех, и у тех. Матч, достойный финала!
16
Повторить за 1.82
Алексей Андронов44.9% WR-5.92% ROI
1.8Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:

Эксперт считает, что обе команды будут играть в атаку – «Барса» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь все понятно, что эти исполнители могут забить много.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.82
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