Кокорин забьет за «Спартак» больше 12 голов и сделает хет-трик. Коэффициенты на результативность нападающего в РПЛ

Источник изображения: https://mobile.twitter.com/mat...
Александр Кокорин в «Спартаке» – пока это самый громкий летний трансфер в РПЛ. Букмекеры уже открыли линию на количество голов форварда в РПЛ.
Коэффициент на то, что Кокорин забьет минимум 13 мячей, составляет 2.50. На тотал меньше 12,5 гола предлагается поставить за 1.47.
Букмекеры принимают пари и на другие события.
- Кокорин сделает хет-трик: да (2.80), нет (1.39)
- Три дубля и больше: да (3.0), нет (1.33)
- Лучший бомбардир: да (4.50), нет (1.20)
- Кокорин и Соболев забьют больше, чем Дзюба и Азмун: 5.50
- Забьет гол «Зениту»: 2.80
Читайте также:
Кокорин – в тройке претендентов на лучшего бомбардира РПЛ-2020/21. Все коэффициенты
Букмекеры: оборона «Зенита» с Ловреном будет хуже, чем с Ивановичем
Клубы РПЛ зарабатывают на букмекерах в 5 раз меньше клубов Чемпионшипа
Кокорин может стать новым Промесом, но никогда не забивал за сезон больше 10 голов
Выступлением за «Сочи» Кокорин доказал, что бомбардирский талант никуда не пропал – 7 голов в 10 матчах. Александр получил оценку 305 от Instat за сезон – из нападающих больше только у Дзюбы (317).
В прошедшем сезоне РПЛ отметку в 13 голов преодолели только три футболиста: Дзюба и Азмун (17), а также Луценко из тульского «Арсенала» (15).
За последние 8 лет, после перехода на систему «осень-весна», игрокам «Спартака» удавалось забить 13 голов в четырех сезонах.
- Сезон-2012/13 – Мовсисян (13)
- Сезон-2014/15 – Промес (13)
- Сезон-2015/16 – Промес (18)
- Сезон-2017/18 – Промес (15)
«Спартак» в прошлом сезоне забил 35 голоов – это на 7 меньше, чем прогнозировала статистика xG. А вот Кокорин моментами пользовался куда лучше – его xG (-1,18).
Источник: livesport.ru/football...
Но сам Александр еще ни разу в карьере не забивал за сезон 13 голов. Лучший результат, который он повторял три раза – 10 мячей. А еще не факт, что новичок красно-белых будет играть в центре нападения, ведь в команде есть Соболев, Понсе и Ларссон.