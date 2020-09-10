Арустамян заявил о возможном переходе Кокорина в «Рому» в ближайшие дни. Букмекеры не ждут трансфер даже зимой

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Рому», сообщил Нобель Арустамян.

По словам журналиста, в случае получения предложения о переходе, «Спартак» не будет препятствовать трансферу игрока в Серию А. У Кокорина нет опции выкупа, но есть договоренность с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, что в случае получения подобных предложений, Кокорин будет решать сам, переходить или же остаться в РПЛ.

Данная договоренность действует на два ближайших сезона, а минимальная сумма, за которую можно осуществить трансфер – 7 млн евро.

Букмекеры пока принимают ставки только на возможный переход в зимнее трансферное окно.

Кокорин покинет «Спартак» в зимнее ТО-2020/21 (с учетом аренды): Да – 7.80, Нет – 1.05.



Читайте также:

«Зенит» – фаворит Кубка России, «Спартак» даже не в топ-5. Обновленные кэфы на победителя турнира после жеребьевки

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» получают по 200 млн рублей от Winline. Parimatch подписал 4 клуба РПЛ, потратив в 6 раз меньше



«Тамбов» может арендовать бывшего северокорейского игрока «Ювентуса»



Источник главного изображения: Спорт РИА Новости