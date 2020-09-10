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Арустамян заявил о возможном переходе Кокорина в «Рому» в ближайшие дни. Букмекеры не ждут трансфер даже зимой

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Рому», сообщил Нобель Арустамян

По словам журналиста, в случае получения предложения о переходе, «Спартак» не будет препятствовать трансферу игрока в Серию А. У Кокорина нет опции выкупа, но есть договоренность с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, что в случае получения подобных предложений, Кокорин будет решать сам, переходить или же остаться в РПЛ

Данная договоренность действует на два ближайших сезона, а минимальная сумма, за которую можно осуществить трансфер – 7 млн евро.

Букмекеры пока принимают ставки только на возможный переход в зимнее трансферное окно.

Кокорин покинет «Спартак» в зимнее ТО-2020/21 (с учетом аренды): Да – 7.80, Нет – 1.05.

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Источник главного изображения: Спорт РИА Новости

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Gagik53.1% WR7.36% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Галатасарай — Газишехир Газиантеп|Чемпионат Турции
Галатасарай — Газишехир Газиантеп|Чемпионат Турции
Ахиллесова пята Галатасарая была очевидной не только футбольным экспертам. В каждом из 8 матчей Суперлиги после её возобновления команда пропускала, причем в большинстве матчей — неоднократно. Терим настаивал на острой необходимости кадрово усилить оборону, однако не был услышан клубным менеджментом. Тренеру придётся использовать тех же защитников, которые привозили летом, но теперь — без подстраховки Сери с Лемина, покинувших Стамбул.

Согласно своему обыкновению очаровываться атакующими талантами, Галатасарай подписал нападающего Кылынча, блиставшего прежде в Сивасспоре. Фланговый защитник Элабделлауи тоже скорее станет дополнительным козырем в наступлении, нежели зацементирует оборону, в управлении которой не поучаствует основной вратарь Муслера. Он травмирован и уступит своё место в рамке новичку Озтюрку, в активе которого — лишь 18 сухарей за 82 матча в Суперлиге.

Итак, турецкий гранд даже не попытался решить свои проблемы в оборонительных аспектах и разрушении. Значит, будет стремиться к победам посредством нападения на чужие ворота. Не испытывая дефицита кадров в атаке (Фалькао, Фегули, Беланда, плюс Кылынч с Тураном), он наверняка забьёт, как и в подавляющем большинстве домашних матчей в рамках чемпионата (43 из 46 предыдущих, если точнее). Интрига в том, сумеет ли он наконец-то оформить сухарь.

Возможно всё, но Газиантепу удалось сохранить костяк команды, финишировавшей в верхней половине турнирной таблицы минувшего сезона. Это означает, что румынский тренер будет и дальше использовать эффективную контратакующую модель, позволившую забить 13 мячей за 8 встреч с квартетом лидеров, а также не проиграть в гостях у Галатасарая в июне (3:3). Приход форварда Андре, много забивавшего в бразильской элите, сделает их атаки ещё более
0
Повторить за 1.75
Kирилл Дементьев44.1% WR-2.61% ROI
1.88Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Лидс|АПЛ
Ливерпуль — Лидс|АПЛ
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить Обе забьют в матче «Ливерпуль» – «Лидс». Вот его доводы:

Наверное, главный матч стартового тура АПЛ. Чемпион против Марсело Бьелсы и его «Лидса». Некоторые считают аргентинца самым крутым тренером в мировом футболе. Даже в игре с «Ливерпулем» «Лидс» едва ли будет отходить назад.

Для «Ливерпуля» подобные соперники очень удобны. Красные любят играть на встречных курсах и в контратаку. Встреча ожидается открытой и зрелищной.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.85
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