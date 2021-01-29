Кокорин в Серии А: забьет хотя бы раз – 93%, ТБ (3,5) в сезоне – 43%, сделает дубль – 32% (Букмекеры)

Александр Кокорин стал вторым российским легионером, перешедшим в этом сезоне в чемпионат Италии (первым был Алексей Миранчук, – прим. Betting Insider). Нападающего приобрела «Фиорентина», по информации СМИ, сумма сделки составила около 5 млн евро. Контракт рассчитан на 3,5 года.

Букмекеры уже открыли линию на статистику Кокорина в текущем сезоне Серии А.

Забьет минимум четыре мяча – 2.30 (вероятность с учетом маржи – 43,48% )

(вероятность с учетом маржи – ) Минимум три мяча – 1.60 ( 62,50%)

( Минимум два мяча – 1.23 (81,30%)

Забьет хотя бы один раз – 1.07 (93,46%)

Сделает дубль – 3.20 (31,25%)

Сделает хет-трик – 12.00 (8,33%)

Получит больше (1,5) ЖК – 1.55 (64.52%)

Получит хотя бы одну красную карточку – 17.00 (5.88%)

Забьет хотя бы один автогол – 15.00 (6.67%)

Российский игрок не сможет дебютировать в матче с «Торино» из-за отсутствия рабочей визы.

Возможный дебют Кокорина можно ожидать 5 февраля, в матче «Фиорентина» – «Интер».



Напомним, первую половину сезона Александр провел в «Спартаке», забив два гола в 8-ми играх (оба с пенальти).

Сколько Кокорин забьет в Серии А? Пишите в комментариях!