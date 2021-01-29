Betting Insider

Кокорин в Серии А: забьет хотя бы раз – 93%, ТБ (3,5) в сезоне – 43%, сделает дубль – 32% (Букмекеры)

Александр Кокорин стал вторым российским легионером, перешедшим в этом сезоне в чемпионат Италии (первым был Алексей Миранчук, – прим. Betting Insider). Нападающего приобрела «Фиорентина», по информации СМИ, сумма сделки составила около 5 млн евро. Контракт рассчитан на 3,5 года.

Букмекеры уже открыли линию на статистику Кокорина в текущем сезоне Серии А. 

  • Забьет минимум четыре мяча – 2.30  (вероятность с учетом маржи – 43,48%)
  • Минимум три мяча – 1.60 (62,50%)
  • Минимум два мяча – 1.23 (81,30%)
  • Забьет хотя бы один раз – 1.07 (93,46%)
  • Сделает дубль – 3.20 (31,25%)
  • Сделает хет-трик – 12.00 (8,33%)
  • Получит больше (1,5) ЖК – 1.55 (64.52%)
  • Получит хотя бы одну красную карточку – 17.00 (5.88%)
  • Забьет хотя бы один автогол – 15.00 (6.67%)

Российский игрок не сможет дебютировать в матче с «Торино» из-за отсутствия рабочей визы.

Возможный дебют Кокорина можно ожидать 5 февраля, в матче «Фиорентина» – «Интер».

Напомним, первую половину сезона Александр провел в «Спартаке», забив два гола в 8-ми играх (оба с пенальти).

Сколько Кокорин забьет в Серии А? Пишите в комментариях!

Комментарии
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💥Match Analytic💥
50.8% WR-7.13% ROI
лучше на жк ставить чем на голы)
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Миронов
46.8% WR12.33% ROI
ничего он не забьет дно ,давно на футбол забил ,голевые могут быть а голы с пенки только .
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Max S
61.6% WR9.63% ROI
Надеюсь пошумит в Италии. А никто не знает, во Флоренции есть Кофемания?
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💥Match Analytic💥
50.8% WR-7.13% ROI
Вероятность в сегодняшнем матче против "Торино" на гол, коф 3.3. Это третья кодировка из всех игроков. Выше вероятность только Белотти и Бонаццоли.
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Сeргей Рябкин
55.6% WR1.38% ROI
💥Match Analytic💥Вероятность в сегодняшнем матче против "Торино" на гол, коф 3.3. Это третья кодировка из всех игроков. Выше вероятность только Белотти и Бонаццоли.
На Кокорина? Так он же не сыграет из-за того, что визу еще недооформил рабочую
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💥Match Analytic💥
50.8% WR-7.13% ROI
Сeргей РябкинНа Кокорина? Так он же не сыграет из-за того, что визу еще недооформил рабочую 
слышал такую информацию, но на бк есть такая ставка)
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𝙵𝚞𝚝𝚞𝚛𝚎
40.7% WR-3.06% ROI
кокора получит хотя бы одну красную карточку
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Принц беттинга
48.3% WR-0.79% ROI
А я бы глянул на дуэль Кокорина и Миранчука! Но Кокорину максимум светит гол. И тот с пенальти
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Антон Яковлев9
75% WR1.75% ROI
забьёт дубль
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Алексей Измайлов6
0% WR0% ROI
Забьет дубль
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