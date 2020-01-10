Андронов, Занозин и Шмурнов снялись в рекламе капперов-мошенников. Что случилось?

Пятница 10 января, Павел Городницкий (главный редактор медиа «Палач») выпускает на своем ютуб-канале про спортивные медиа видос с расследованием про известных комментаторов: Алексея Андронова, Павла Занозина и Александра Шмурнова. В чем Городницкий обвиняет журналистов с телека? Ответ прост – темные схемы с капперами-мошенниками.

Что случилось?

Расследование «Палача» начинается с Сергея Егорова (бывший редактор и инсайдер «Спорт-Экспресса»), который ведет телеграм-канал с инсайдами о российском спорте.

Как зарабатывать, когда у тебя нет стабильной зарплаты? Естественно, монетизировать свой канал и социальные сети, продавая рекламу. Но с Сергеем случился неприятный кейс – Павел Городницкий обнаружил в его инстаграме фотку с промо капперского бюро «Best Capper».

Кто такие «Best Capper»?

С этим вопросом Павел обратился к Никите Харькову (автор телеграм-канала «Букмекерские конторы и все все все»), на что он ответил: «Это похороны. Best Capper – это катастрофа, вы не представляете какая». Оказалось, что за бюро капперов стоит Эдуард Кварацхелия, погуглив которого, найдется десяток отзывов о мошенничестве на ставках со стороны Best Capper. Способы – классика для мошенников в беттинге:

раскрутка счетов;

продажа прогнозов на точные счета матчей;

конкурсы с тотализатором.

В 2016 году Кварацхелия, предположительно, попал в аварию из-за чего проект Best Capper прекратил свою активность. Но сейчас мошенники вернулись, и Городницкий нашел в их паблике ВК настоящий шок-контент.

Андронов, Занозин, Шмурнов – «Палач» обвинил комментаторов в рекламе капперов-мошенников

В схеме с рекламной кампанией по продвижению Best Capper в соцсетях людей, имеющих отношение к спорту, оказался замешан не только Сергей Егоров. Павел Городницкий нашел в паблике Best Capper ВК анонсирующую фотку пачки платных прогнозов, на которой телефон с открытой страницей паблика, держит Павел Занозин – комментатор Первого канала.

Следующие, у кого взяли рекламу мошенники, – Алексей Андронов и Александр Шмурнов. Комментаторы рекламировали Best Capper в сторис своих инстаграмов, но мошенники сделали скриншоты и используют их образы в промо всех социальных сетей уже бесплатно.

Betting Insider напоминает: не платите капперам без верифицированной статистики – такой, какую имеет любой прогнозист на Betting Insider.



Смотрите полное видео расследования на ютуб-канале Павла Городницкого:



