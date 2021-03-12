Оставь 5 прогнозов на топ-матчи уикенда и получи фрибет 2 000 рублей!

В субботу и воскресенье пройдет много крутых матчей. Хотите провести уик-энд с пользой? 😉

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Что за матчи?

13 марта. 19:00. «Динамо» – «Спартак»

14 марта. 19:00. «Локомотив» – «Сочи»

14 марта. 19:05. «Монако» – «Лилль»

14 марта. 19:30. «Арсенал» – «Тоттенхэм»

14 марта. 22:45. «Милан» – «Наполи»

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