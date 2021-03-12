Betting Insider

Оставь 5 прогнозов на топ-матчи уикенда и получи фрибет 2 000 рублей!

автор Юрий Еремичев

В субботу и воскресенье пройдет много крутых матчей. Хотите провести уик-энд с пользой? 😉

В Телеграм-канале Betting Insider вы можете бесплатно оставить прогнозы на 5 матчей и выиграть фрибет 2 000 рублей

Что за матчи? 

  • 13 марта. 19:00. «Динамо» – «Спартак»
  • 14 марта. 19:00. «Локомотив» – «Сочи»
  • 14 марта. 19:05. «Монако» – «Лилль»
  • 14 марта. 19:30. «Арсенал» – «Тоттенхэм»
  • 14 марта. 22:45. «Милан» – «Наполи» 

Условия конкурса 

  1. Быть подписанным на Телеграм-канал @bi_predictions
  2. Остальные условия – здесь
  3. Первые пять победителей получат по фрибету 2 000 рублей от Parimatch!

Итоги конкурса будут готовы 15 марта в нашем Телеграм-канале!

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МИМО_ВОРОТ😛 42.5% WR17.12% ROI
2.01Победа Спортинг и тотал меньше 3.5 - Да
Тондела — Спортинг| Чемпионат Португалии
Тондела — Спортинг| Чемпионат Португалии
Как по мне , то матч следует ожидать очень интересный!
Фаворит естественно Спортинг, но явных недостатков у Тонделы, которая победила в 5-ти домашних матчах подряд!
У Спортинг убойная атака, а также команда очень сильна в обороне! Поэтому неоспоримо занимает 1-е место в турнирной таблице!
Тондела в свою очередь также хороша в обороне! Единственное - хромает в нападении!!!
Вобщем , верю в победу в Спортинг и плюсом возьму ТМ3.5!
Всем фарту)))
1
Повторить за 2.01
Клоп Петрович🥊 47.2% WR-1.95% ROI
1.66Тотал больше 2.5
Самутпракан Сити — Бурирам Юнайтед| Чемпионат Таиланда
Самутпракан Сити — Бурирам Юнайтед| Чемпионат Таиланда
⚽🇹🇭 Чемпионат Таиланда 🇹🇭⚽

🥊 Самутпракан Сити 🆚 Бурирам Юнайтед🥊

🎰 Доброго времени суток уважаемые беттингинсайдеровцы!
Хотел бы поделиться своими мыслями на матч чемпионата Тайланда, который состоится 14.03.
На мой взгляд матч может быть весьма результативным, т.к. для этого есть несколько статистических факторов.

📊 Первое, на что стоит обратить внимание - средняя результативность команд в сезоне.

🔔 В турнире команда Самут Пракан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1.8. Бурирам Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Очень веселые ребята, особенно хозяева поля - 8/ из 10 последних матчей по ставке ТБ 2,5

✅ Второй момент - личные встречи - все 5 поединков играли по ставке 2,5Б, а 4 из 5 - по ставке 3,5Б...

💣 Текущая форма команд и последние результаты:

📈 В каждом из последних 10 домашних матчей команды Самут Пракан было забито более 2 мячей

📉 В каждом из последних 5 выездных матчей команды Бурирам Юнайтед было забито более 2 мячей

📊 В последних 3 матчах, где принимает участие Самут Пракан, забивают обе команды

🎰 Ни один из последних 9 домашних матчей команды Самут Пракан не завершился вничью

💣 Как можно увидеть по статистике команда Самутпракан Сити очень результативно проводит домашние поединки. Бурирам много забивает в гостях...

💡 Если говорить про ставку по линии, то более разумным и безопасным вариантом будет ТБ 2

💰 Оптимальным вариантом ставки на данный матч будет ставка 1,5Б, в режиме лайв, при хорошей активности команд (Если будет кф.)

🎯 Возможные варианты ставок по линии статистики:

🚩 Можно рассмотреть вариант ставки на ТМ 9.5 угловых ударов. Коэффициент на данный момент - ?

✅ В 4/ из 5 личных встречах данная ставка заходила.

⛳ Средний показатель угловых за матч у Самутпракан Сити - 4,8 угловых.

⛳ Средний показатель угловых за матч у Бурирам Юнайтед - 4,1 угловых.

🟨 Можно рассмотреть вариант ставки на 3Б желтые карточки. Коэффициента на данный момент ?

📊 В 4/ из 5 личных встречах данная ставка заходила.

🔔Статистика арбитра неизвестна. Поэтому возможно лучше пропустить ...

🗃 Средний показатель жёлтых карточек за матч у Самутпракан Сити - 2,2

🗃 Средний показатель жёлтых карточек за матч у Бурирам Юнайтед - 2,1

🔥 Приятного просмотра и удачных ставок. Приветствую любые мнения, лайки и комментарии по данному прогнозу.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇹🇭⚽ Самутпракан Сити:
На момент написания прогноза информацию не удалось найти.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇹🇭⚽ Бурирам Юнайтед:
На момент написания прогноза информацию не удалось найти.

👨⚖️ Главным арбитром назначен: На момент написания прогноза информацию об арбитре не удалось найти.

🏟 Стадион: Самут Пракан Провинциал Стадиум (Самут Пракан)

🌥 Погода: Ясно, +31°C
10
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