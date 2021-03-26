Сделай 5 ставок на топ-матчи сборных и получи фрибет 2 000 рублей!

Второй тур отборочных матчей на ЧМ-2022 совсем скоро! Хотите совместить приятное с полезным? 😉

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Что за матчи?

27 марта. 17:00. Россия – Словения

27 марта. 22:45. Сербия – Португалия

27 марта. 22:45. Чехия – Бельгия

28 марта. 21:45. Украина – Финляндия

28 марта. 21:45. Израиль – Шотландия

Условия конкурса

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Итоги конкурса будут подведены 29 марта в нашем телеграм-канале!