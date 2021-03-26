Сделай 5 ставок на топ-матчи сборных и получи фрибет 2 000 рублей!
Второй тур отборочных матчей на ЧМ-2022 совсем скоро! Хотите совместить приятное с полезным? 😉
В Телеграм-канале Betting Insider вы можете бесплатно оставить прогнозы на 5 матчей и выиграть фрибет 2 000 рублей!
Что за матчи?
- 27 марта. 17:00. Россия – Словения
- 27 марта. 22:45. Сербия – Португалия
- 27 марта. 22:45. Чехия – Бельгия
- 28 марта. 21:45. Украина – Финляндия
- 28 марта. 21:45. Израиль – Шотландия
Условия конкурса
- Быть подписанным на телеграм-канал Betting Insider
- Все остальные условия – здесь
- Первые пять победителей получат по фрибету 2 000 рублей от Parimatch!
Итоги конкурса будут подведены 29 марта в нашем телеграм-канале!
Подпишись на канал, оставь прогноз и получи 💰
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
69.8% WR1.02% ROI
шаман 888
46.7% WR-4.12% ROI
⚽️ Татьяна 😈
54% WR6.08% ROI
The BetMan
67.3% WR0.11% ROI
Wasso
69.8% WR1.02% ROI
The BetMan1. Россия - Словения (3.5М) 2. Сербия - Португалия (2) 3. Чехия - Бельгия (Х2) 4. Украина - Финляндия (1Х) 5. Израиль - Шотландия (2) кэф 8+
Сергей Стригин2
68.4% WR0.49% ROI
Bиктор ОВЕЧКИН
51.6% WR-2.02% ROI
Wasso
69.8% WR1.02% ROI
Сергей Стригин2Россия-Словения(П1) Сербия-Португалия(П2)Чехия-Бельгия(П2) Украина-Финляндия(П1) Израиль-Шотландия(П2)
Деко Деко
100% WR0.85% ROI
Abbos Otabekov
65.7% WR1.18% ROI