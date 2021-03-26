Betting Insider

Сделай 5 ставок на топ-матчи сборных и получи фрибет 2 000 рублей!

автор Юрий Еремичев

Второй тур отборочных матчей на ЧМ-2022 совсем скоро! Хотите совместить приятное с полезным? 😉

В Телеграм-канале Betting Insider вы можете бесплатно оставить прогнозы на 5 матчей и выиграть фрибет 2 000 рублей

Что за матчи? 

  • 27 марта. 17:00. Россия – Словения
  • 27 марта. 22:45. Сербия – Португалия
  • 27 марта. 22:45. Чехия – Бельгия
  • 28 марта. 21:45. Украина – Финляндия
  • 28 марта. 21:45. Израиль – Шотландия 

Условия конкурса 

  1. Быть подписанным на телеграм-канал Betting Insider
  2. Все остальные условия – здесь
  3. Первые пять победителей получат по фрибету 2 000 рублей от Parimatch!

Итоги конкурса будут подведены 29 марта в нашем телеграм-канале!

Подпишись на канал, оставь прогноз и получи 💰

Комментарии
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Wasso
69.8% WR1.02% ROI
Я сделал))) эти матчи хороши для 90% прогноза... кто согласен??
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шаман 888
46.7% WR-4.12% ROI
победа россий
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⚽️ Татьяна 😈
54% WR6.08% ROI
Россия 🇷🇺 Россия 🇷🇺 Россия 🇷🇺
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The BetMan
67.3% WR0.11% ROI
1. Россия - Словения (3.5М)
2. Сербия - Португалия (2)
3. Чехия - Бельгия (Х2)
4. Украина - Финляндия (1Х)
5. Израиль - Шотландия (2)
кэф 8+
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Wasso
69.8% WR1.02% ROI
The BetMan1. Россия - Словения (3.5М) 2. Сербия - Португалия (2) 3. Чехия - Бельгия (Х2) 4. Украина - Финляндия (1Х) 5. Израиль - Шотландия (2) кэф 8+
А надо же в телеграм канале прогноз оставлять?
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Сергей Стригин2
68.4% WR0.49% ROI
Россия-Словения(П1) Сербия-Португалия(П2)Чехия-Бельгия(П2) Украина-Финляндия(П1) Израиль-Шотландия(П2)
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Bиктор ОВЕЧКИН
51.6% WR-2.02% ROI
п1,п2,п2,п1,п2
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Wasso
69.8% WR1.02% ROI
Сергей Стригин2Россия-Словения(П1) Сербия-Португалия(П2)Чехия-Бельгия(П2) Украина-Финляндия(П1) Израиль-Шотландия(П2)
А в телеграмме делал?)
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Деко Деко
100% WR0.85% ROI
1. Оба забьют
2.Инд. тотал 2 (м):2.5
3.П2
4.След. гол команда 1
5.фора 1 команды:+2
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Abbos Otabekov
65.7% WR1.18% ROI
хорошо посмотрим
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