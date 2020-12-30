Конкурс прогнозов: каким будет 2021-й? Напиши комментарий и выиграй подписку на сервис статистики для ставок

В 2020-м случилось много непредсказуемого. Вот лишь несколько примеров из спорта:

Почти все спортивные соревнования остановились в марте;

ЛЧ доигрывали без зрителей на трибунах;

А НБА вообще изолированно – в «Диснейленде»;

ЕВРО-2020 перенесли на 2021-й;

Хабиб завершил карьеру.

Мы знаем, что пользователи Betting Insider – лучшие прогнозисты. Поэтому именно вам мы предлагаем спрогнозировать: каким будет 2021-й?

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Что нужно сделать?

Написать в комментариях под этим постом свой прогноз на 2021-й год.

Лучше предлагать самые необычные события, так как уникальность прогноза повлияет на выбор жюри. Например: Кокорин выиграет киберспортивный турнир по CS:GO быстрее, чем сыграет за «Спартак» 20 матчей – любые события. Вам нужно обосновать свой прогноз – почему вы считаете, что это может произойти? (При этом, не обязательно, чтобы ваш прогноз сбылся)

Пример

Кокорин выиграет киберспортивный турнир по CS:GO быстрее, чем сыграет за «Спартак» 20 матчей

Александр в «Спартаке» уже 136 дней (4 месяца) и сыграл всего 8 матчей. Чтобы выйти на поле еще 12 раз, ему понадобится минимум 150 дней (до матча последнего тура в сезоне РПЛ 16 мая).

Впереди – зимний перерыв, в который пройдет три крупных турнира по CS:GO на общий банк в 2,3 млн долларов! Зачем ему это? Зарплата Александра в «Спартаке» около 3 млн евро, но он должен будет вернуть часть, если забьет меньше 10 голов за сезон (сейчас у него только 2 забитых мяча).

Почему прогноз зайдет?

1. Мотивация – Кокорин просто рассматривает альтернативные источники дохода.

2. Любовь Александра к контре – он гонял по de_dust2 до 3:31 утра перед матчем с «Динамо» в РПЛ. Обещал же не играть за «Спартак» – слово держит, не играет. Респект!

Условия

Сделать любой прогноз на 2021 год

Описание не менее 300 символов (с пробелами)

Без спама, мата и оскорблений – прогнозы будут модерироваться, не все смогут участвовать в конкурсе

Количество прогнозов от одного пользователя не ограничено

Совсем много писать не нужно, главное, чтобы событие было описано понятно, бодро и креативно. Все зависит лишь от вашей фантазии.

Сроки и состав жюри

Описание ваших прогнозов будет оценивать жюри Betting Insider, редакция выберет 8 победителей (с 9-го по 2-е место). На выбор жюри повлияет два главных фактора:

1. Уникальность прогноза – насколько необычный прогноз вы дали;

2. Описание прогноза – насколько убедительную, смешную, бодрую аргументацию вы дали.

Последнего призера определит сообщество Betting Insider – мы запустим специальное голосование.

Прогнозы мы собираем в комментах этого поста до 30 декабря. Дальше редакция выбирает 8 победителей – мы назовем их в отдельном посте и запустим голосование среди пользователей, чтобы определить последнего призера.

Кто в жюри от Betting Insider

Жюри подведет итоги до 4 января, а сроки голосования среди пользователей мы укажем в отдельном посте.

В каком формате оставлять прогноз

Еще раз: прогноз оставляем в комментариях к этому посту.

Структура комментария:

Ваш прогноз

Описание – почему вы даете такой прогноз?

Собственно, все! Удачи, капперы.