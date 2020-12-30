Betting Insider

Конкурс прогнозов: каким будет 2021-й? Напиши комментарий и выиграй подписку на сервис статистики для ставок

В 2020-м случилось много непредсказуемого. Вот лишь несколько примеров из спорта:

  • Почти все спортивные соревнования остановились в марте;
  • ЛЧ доигрывали без зрителей на трибунах;
  • А НБА вообще изолированно – в «Диснейленде»;
  • ЕВРО-2020 перенесли на 2021-й;
  • Хабиб завершил карьеру.

Мы знаем, что пользователи Betting Insider – лучшие прогнозисты. Поэтому именно вам мы предлагаем спрогнозировать: каким будет 2021-й?

А мы разыграем 9 подписок на сервис продвинутой статистики для ставок от наших друзей из Smart Tables! Вы получите доступ к данным 235 турниров: от бигмаркетов до угловых и ударов от ворот – c максимальным тарифом можно разбирать котировки любой БК.

  • 1-3 места – подписка на 6 месяцев
  • 4-6 места – подписка на 3 месяца
  • 7-9 места – подписка на 1 месяц

Что нужно сделать? 

Написать в комментариях под этим постом свой прогноз на 2021-й год. 

  1. Лучше предлагать самые необычные события, так как уникальность прогноза повлияет на выбор жюри. Например: Кокорин выиграет киберспортивный турнир по CS:GO быстрее, чем сыграет за «Спартак» 20 матчей – любые события.
  2. Вам нужно обосновать свой прогноз – почему вы считаете, что это может произойти? (При этом, не обязательно, чтобы ваш прогноз сбылся)

Пример

Кокорин выиграет киберспортивный турнир по CS:GO быстрее, чем сыграет за «Спартак» 20 матчей

Александр в «Спартаке» уже 136 дней (4 месяца) и сыграл всего 8 матчей. Чтобы выйти на поле еще 12 раз, ему понадобится минимум 150 дней (до матча последнего тура в сезоне РПЛ 16 мая).

Впереди – зимний перерыв, в который пройдет три крупных турнира по CS:GO на общий банк в 2,3 млн долларов! Зачем ему это? Зарплата Александра в «Спартаке» около 3 млн евро, но он должен будет вернуть часть, если забьет меньше 10 голов за сезон (сейчас у него только 2 забитых мяча).

Почему прогноз зайдет?

1. Мотивация – Кокорин просто рассматривает альтернативные источники дохода.

2. Любовь Александра к контре – он гонял по de_dust2 до 3:31 утра перед матчем с «Динамо» в РПЛ. Обещал же не играть за «Спартак» – слово держит, не играет. Респект!

Условия 

  • Сделать любой прогноз на 2021 год
  • Описание не менее 300 символов (с пробелами)
  • Без спама, мата и оскорблений – прогнозы будут модерироваться, не все смогут участвовать в конкурсе
  • Количество прогнозов от одного пользователя не ограничено

Совсем много писать не нужно, главное, чтобы событие было описано понятно, бодро и креативно. Все зависит лишь от вашей фантазии.

Сроки и состав жюри 

Описание ваших прогнозов будет оценивать жюри Betting Insider, редакция выберет 8 победителей (с 9-го по 2-е место). На выбор жюри повлияет два главных фактора:

1. Уникальность прогноза – насколько необычный прогноз вы дали;

2. Описание прогноза – насколько убедительную, смешную, бодрую аргументацию вы дали. 

Последнего призера определит сообщество Betting Insider – мы запустим специальное голосование.

Прогнозы мы собираем в комментах этого поста до 30 декабря. Дальше редакция выбирает 8 победителей – мы назовем их в отдельном посте и запустим голосование среди пользователей, чтобы определить последнего призера. 

Кто в жюри от Betting Insider 

Жюри подведет итоги до 4 января, а сроки голосования среди пользователей мы укажем в отдельном посте.

В каком формате оставлять прогноз 

Еще раз: прогноз оставляем в комментариях к этому посту.

Структура комментария:

Ваш прогноз

Описание – почему вы даете такой прогноз?

Собственно, все! Удачи, капперы.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
GAMBLER
47.4% WR1.7% ROI
Конор - порье ничья кф 50.Конор после «возвращения» победил проходного бойца ковбоя в начале года. И после на год опять затих, хотел снова уйти и тд. Подходит ли Конор к этому бою с мотивацией ?абсолютно нет, все деньги от боя уйдут на благотворительность. Непонятно в какой форме будет Конор, после годового простоя. Порье конечно навыки в боях улучшил, но Конор не даст себя нокаутировавать.особо статусного боя я не ожидаю, прогнозирую бой аналогично Тайсон - Джонс, который тоже закончился мирной ничьей и деньги с доходов трансляций ушли на благотворительность.
Ответить
Евгений Журавлев11
45.9% WR-5.23% ROI
будет битва за призы за победу
Ответить
Romario_sb_98
69.2% WR-0.18% ROI
Барса не выиграет не одного трофея!
Ответить
Сергей Потемкин1
49.8% WR-5.14% ROI
Евро 2021 перенесут на 2022. Хабиб продолжит карьеру. В АПЛ на первое место выйдет Манчестер Юнайтед. В Бундеслиги Бавария потеряет лидерство. В РПЛ Спартак будет лидером.
Ответить
Сeргей Рябкин
58.3% WR3.17% ROI
Romario_sb_98Барса не выиграет не одного трофея!
Привет! Твой прогноз не подходит по условиям( Нужно не менее 300 символов – объяснишь, почему Барса не возьмет ни одного трофея? Думаешь Месси уже мыслями в Сити?
Ответить
Сeргей Рябкин
58.3% WR3.17% ROI
Сергей Потемкин1Евро 2021 перенесут на 2022. Хабиб продолжит карьеру. В АПЛ на первое место выйдет Манчестер Юнайтед. В Бундеслиги Бавария потеряет лидерство. В РПЛ Спартак будет лидером.
Привет! Мы тоже очень ждем возвращение Хабиба в октагон, но по правилам конкурса твои прогнозы не подходят – попробуешь раскрыть подробнее?
Ответить
Сергей Потемкин1
49.8% WR-5.14% ROI
Привет. Ок. Сейчас за рулём. Завтра поподробнее напишу
Ответить
Общий знаменатель матча
54.5% WR-2.19% ROI
Мой прогноз на 2021 год: 
Таким футбол, как был прежде, не будет. Раньше, был предсказуем счёт матча, исход матча, кто будет главным на поле и т.п. Теперь всё поменялось.
Почему мой прогноз на футбол в 2021 и далее, сбудется?
1. Букмейкерские конторы теперь под властью, и часть % будет уходить в спорт. Большинство матчей, ждёт договорной исход. 
В договорных матчах нет правды, соответственно, "Капперы" будут меньше брать, а больше отдавать. 
2. На поле, появятся больше конкурентов ТОПам, и как раньше, уже не будет "железобетонным" ставка: "Победа Барселоны". 
3. Появятся новые клубы в главных турнирах, и будут сенсации(в немногих лигах). 
4. Уменьшаться зарплаты игроков в клубах, и игроки будут искать новое место, где им предложат более выгодную сделку.
5. Появятся молодые звёзды, которые будут звучать с экранов.
Это одни из вероятных прогнозов, которые, по-моемУ мнению, сбудутся.
Ответить
Aleksanders (vera.kobeleva.1958)
51.4% WR-1.19% ROI
Будут так же играть без зрителей на трибунах или с минимальным колличеством зрителей !
Ответить
🇷🇺 26
47.3% WR-1.04% ROI
Мой прогноз на 2021 год коснётся плей-офф Лиги Европы в котором будет выступать наш Краснодар и он дойдёт как минимум до полуфинала!! 
 
Как давно наши клубы не знают успехов в еврокубках!?
 Очень давно! И это привело к тому что Австрия наступает Россси на пятки в таблице коэффициентов УЕФА и если команды из австрийской бундеслиги пройдут дальше чем наш Краснодар, то есть шанс что обойдут нас в рейтинге! 
 Этого не в коем случае нельзя допускать и в принципе Краснодар может реализовать свои возможности и пройти очень далеко по плей-офф. Когда запахло жареным, то сразу был обыгран Ренн, ничья с Челси и если они будут действовать с такой самоотдачей всегда, то можно добиваться очень серьёзных результатов. К тому же Краснодар имеет очень приличный, сыграный состав плюс не за горами зимнее трансферное окно в котором я думаю они ещё обзаведутся классными игроками! 
 Болеем за наших 🇷🇺 и возможно нас будет наконец-то ждать успех в Европе!!
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Serega888 50% WR2.12% ROI
1.78Рома тотал больше 2
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
0
Повторить за 1.78
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
1
Повторить за 3.95
Предыдущий
Следующий